Abre en Montevideo la primera cafetería de Nescafé Dolce Gusto del mundo

Poder preparar un café gourmet y en pocos segundos es uno de los principales atractivos que ofrecen las máquinas de cápsulas. Su funcionamiento sencillo provoca que esta modalidad gane cada vez más adeptos a nivel mundial, y Uruguay no es la excepción.



Para hacer frente a este escenario, Nestlé creó el primer Nescafé Dolce Gusto House (NDG House), un coffee shop donde el consumidor podrá vivir la experiencia completa de la marca. El lugar que escogió para probar el concepto es Montevideo.



En una ubicación estratégica -26 de marzo 3566-, funciona de lunes a domingo de 8 a 20 horas. La propuesta girará en torno a las máquinas multibebidas que funcionan a través de cápsulas, que el mismo usuario manipulará para elaborar la bebida que desee, tal como si estuviese en su casa.



“Queremos que la gente vea cómo funcionan y que se dé cuenta de que es muy simple prepararse su bebida”, afirmó la Coffee Marketing Manager de Nestlé, Lucía Stirling.



Estarán presentes las 16 variedades que ofrece la marca en Uruguay y a partir de enero se incorporarán nuevos sabores exclusivos del local. Asimismo, la propuesta gastronómica estará a cargo de Pellegrin Gourmet con opciones para desayunar, almorzar, merendar o para un after office.



Uno podrá escoger entre consumir esos productos en el local o comprarlos para llevar con su oferta “Grab and Go”.



A su vez, NDG House funcionará como un punto de venta de la marca, pues en este espacio uno podrá adquirir las máquinas, displays de cápsulas y accesorios de venta exclusiva.



Propuesta descontracturada

La arquitectura y diseño desarrollados principalmente por el estudio de arquitectos HMOZ es uno de los puntos fuertes del local. De hecho, se invitará a artistas uruguayos para que intervengan el local. Cada tres meses habrá un mural y las fajas de los vasos “to go” tendrán el diseño de un autor diferente.



Su énfasis en el diseño se percibe en la estética de NDG House. Los colores intensos, propios de la marca, dan un aire juvenil al espacio, que se distingue por su espíritu descontracturado. Uno puede escoger entre sentarse en mesas, en el living, puffs y almohadones.



Esto brinda adaptabilidad a los clientes, quienes pueden visitar el local para trabajar, relajarse o disfrutar un rato ameno con amigos. El living es uno de los sectores más destacados por contar con IPads para libre navegación, auriculares y una conexión a internet de alta velocidad.



A su vez, hay a disposición del público revistas internacionales como “Vogue”, “National Geographic” y “Rolling Stone”.



Apuesta por Uruguay

La elección por la capital reside en el tamaño de mercado y el estándar de vida de los uruguayos, que la convierten en un sitio ideal para desarrollar el plan piloto, contó Stirling.



A esto se le suma el auge del producto en el mercado local. “La verdad es que está funcionando muy bien. Tenemos la particularidad con respecto a otros países que es el primer sistema de monodosis que existe en Uruguay y está creciendo a niveles de doble dígito año a año”, aseguró.