Aeropuerto de Carrasco reunió a una familia uruguaya para celebrar la Navidad

En la época más emotiva del año, en la que cientos de familias se reencuentran para celebrar juntos las fiestas, el Aeropuerto de Carrasco hizo realidad el sueño de Santiago y Francisco, dos hermanos que residen en Europa y que luego de doce años de pasar la Navidad separados de su familia, lograron el sueño de volver a juntarse en las Fiestas.



Con la complicidad de uno de sus hermanos, que vive en Uruguay, el Aeropuerto de Carrasco les facilitó el arribo sorpresa al país para sorprender a su familia. Mientras sus padres y hermanos llegaban a la terminal aérea con la excusa de disfrutar un almuerzo, se encontraron con el concierto de villancicos que el original coro Montevideo Gospel, que dirige el maestro Raúl Medina, ofreció en los días previos a la Navidad en el hall de Arribos del Aeropuerto.



Encantados por la propuesta, se detuvieron a escuchar el clásico We wish you a Merry Christmas sin percibir que en el grupo de artistas vestidos con túnicas bordó se encontraban Santiago y Francisco.



Al finalizar la presentación, los protagonistas dieron un paso al frente y descubrieron su identidad ante decenas de personas, sorprendiendo y emocionando a sus padres y a sus cuatro hermanos, con quienes se fundieron en un cálido abrazo.



Con lágrimas de emoción y aplausos, los testigos del mágico momento acompañaron a la familia, cuyo sentido abrazo reflejó a la perfección la esencia de la Navidad.



Entre risas y una alegría compartida por todos, Santiago y Francisco agradecieron la oportunidad que la terminal aérea les brindó de volver a compartir las Fiestas con sus seres queridos.



La historia de los viajeros y el emotivo momento están contenidos en una pieza audiovisual titulada “Villancicos Sorpresa”, que se puede encontrar en youtube.