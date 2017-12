La agencia Standard and Poors advierte de riesgo de "recesión" en Cataluña

La agencia de calificación financiera Standard and Poors (S&P) apuntó el jueves al riesgo de una "recesión" en Cataluña si la crisis con Madrid se prolonga.



"No preveemos una independencia de Cataluña a pesar de la declaración unilateral de independencia suspendida posteriormente" el martes por el presidente catalán Carles Puigdemont, explica Moritz Kramer, responsable de calificación de S&P en un comunicado.



"El riesgo crediticio más importante que vemos en este contexto es que las tensiones entre Cataluña y el gobierno central, si no son reconducidas, puedan llevar a una caída continuada de la confianza de las empresas y los hogares y a una perturbación de los negocios", advierte Elena Iparraguirre, analista en S&P Global Ratings.



"Este es el caso particularmente en Cataluña donde el riesgo de una incertidumbre jurídica y reglamentaria ha arrastrado ya a un cierto número de instituciones financieras y compañías a trasladar su sede social a otras partes de España", añade.



En consecuencia, esta región, con un 19% del PIB español, puede ser quien sufra más en esta crisis "hasta una potencial ralentización económica neta o incluso una recesión", explica el informe de S&P.



Las agencias crediticias S&P y Fitch advirtieron la última semana que pronosticaban una rebaja de la deuda de Cataluña, ya situada en categoría especulativa (B+ para S&P), lo que le impide financiarse en los mercados internacionales.



Cataluña es una de las regiones más ricas del país pero también de las más endeudadas (alrededor del 35,4% de su PIB) y obtiene regularmente liquidez de un fondo especial del Estado.



RELACIONADAS La economía golpeada por el retiro de empresas By EL PAIS La economía golpeada por el retiro de empresas La economía golpeada por el retiro de empresas By EL PAIS La economía golpeada por el retiro de empresas La economía golpeada por el retiro de empresas Entre dudas y el alto costo de convertirse en país By EL PAIS Entre dudas y el alto costo de convertirse en país Entre dudas y el alto costo de convertirse en país By EL PAIS Entre dudas y el alto costo de convertirse en país Entre dudas y el alto costo de convertirse en país