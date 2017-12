Amazon pagará US$ 117 millones a Italia tras las acusaciones de elusión fiscal

El fisco italiano ha explicado en un comunicado que de esta manera la multinacional resuelve "posibles disputas relacionadas con las investigaciones tributarias (...) sobre el período comprendido entre 2011 y 2015".



El Estado italiano investigaba desde principios de año a Amazon para esclarecer si durante este periodo había declarado en Luxemburgo parte de las ventas realizadas en Italia, beneficiándose así de un régimen impositivo más favorable.



Esta práctica actualmente no está regulada a nivel internacional y por ello Italia pide desde hace meses a la comunidad internacional que se alcancen acuerdos para regular fiscalmente a estas grandes corporaciones.



El objetivo es que no se aprovechan de los vacíos legales y paguen en los países en los que operan y obtienen beneficios, y no en los que tienen regímenes impositivos más convenientes.



En Italia, reconocidas empresas del sector tecnológico, como Apple y Google, ya han sido multadas por irregularidades impositivas en casos similares.



El pasado mayo, durante la reunión de los ministros de Finanzas del G7 en la ciudad italiana de Bari, Italia logró que se iniciaran las conversaciones para que se avance en acciones concretas a nivel global que impidan a estas empresas utilizar estrategias para eludir impuestos.