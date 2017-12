Amazon venderá cerraduras inteligentes para hacer entregas dentro de los hogares

Amazon.com Inc planea entregar sus paquetes directamente en el interior de las casas de sus clientes.



El minorista online más grande del mundo presentó el miércoles su última novedad: Amazon Key, un sistema de cerradura y cámara que los usuarios controlan de forma remota para dejar que los encargados de la entrega hagan llegar los bienes al interior de las casas. Los clientes pueden crear contraseñas temporales para que amigos y otros profesionales del sector servicios también puedan ingresar a las casas.



La idea, que seguirá siendo trabajada durante más de un año, puede ayudar a que Amazon consiga vender a compradores que no pueden estar en casa para poder recibir los pedidos en persona y que no quieren que se lo dejen en la puerta por miedo a que se lo roben.



También apunta a las ambiciones de Amazon en el creciente mercado por los servicios de seguridad para el hogar, donde compite con Nest Labs de Alphabet Inc.



"Para nosotros esto no es un experimento", dijo en una entrevista Peter Larsen, vicepresidente de tecnología de entrega de Amazon. "Esto es una parte esencial de la experiencia de compra de Amazon a partir de ahora".

Los miembros del club de compradores de Amazon Prime pueden pagar 249,99 dólares o más por una cámara y cerradura controladas por la nube que la compañía ofrece instalar.



Los encargados de las entregas deberán llamar al timbre o a la puerta cuando llegan a alguna casa. Si nadie responde, los trabajadores entonces seleccionarán la opción "desbloquear" en una aplicación móvil y Amazon revisará instantáneamente sus sistemas. Entonces, la cámara graba un video para que el cliente pueda seguir remotamente cómo se desarrolla la entrega.



El responsable de la entrega no puede continuar con otro reparto hasta que el hogar vuelva a estar cerrado y bloqueado.



No está todavía claro si estas medidas de protección convencerán a los clientes de que el servicio es seguro.



El nuevo servicio de Amazon entrará en vigor el 8 de noviembre en 37 localidades de Estados Unidos, dijo la empresa.