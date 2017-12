Argentina más conectada con el mundo: el Gobierno otorgó a Norwegian 152 rutas aéreas

Antes de mitad del año que viene, la compañía aérea de low cost Norwegian empezará a volar en Argentina, al menos, ya tiene rutas como para operar en el país.



Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, el gobierno argentino le concedió a una de las principales empresas de bajo costo del mundo, 152 rutas aéreas, entre las de cabotaje y las internacionales. Ahora sólo queda que la compañía complete las certificaciones necesarias como para poder despegar con aviones matriculados en el país.



La llegada de la compañía noruega constituye uno de los hitos más importantes de la aviación comercial local, comparable con el inicio de operaciones de Lan Argentina en 2005. Norwegian fue fundada en 1993, tiene en su flota de más de 130 aviones y actualmente es la tercera aerolínea de bajo costo, en mayor tamaño, de Europa. Tiene aproximadamente 7000 empleados y 400 rutas a más de 130 destinos de Europa, África del Norte, Oriente Medio, Tailandia, el Caribe y Estados Unidos. En 2016, volaron por Norwegian alrededor de 30 millones de pasajeros, más del doble de todo el mercado de pasajeros aéreos de Argentina.



En un comunicado, la firma dice que se propone invertir US$ 4.300 millones para asegurar el desarrollo de sus operaciones en el país, en un plazo de cinco a ocho años. El plan incluye también el empleo directo de 3.200 personas.



"Es un verdadero honor para Norwegian recibir del Ministerio de Transporte la autorización para operar estas rutas, y representa un hito muy importante para el desarrollo del modelo de tarifas bajas de la compañía en el país y la región. Estamos convencidos de que es una muy buena noticia para todos los argentinos, puesto que implica una mayor conectividad, oportunidades de empleo y desarrollo del turismo", dijo Ole Christian Melhus, CEO de la compañía.



La línea aérea fue una de las que se presentó en la segunda audiencia pública del 6 de septiembre, la segunda convocada por la administración de Mauricio Macri, después de 11 años donde no se le entregó ninguna ruta a nadie. De acuerdo al texto de la resolución 1288-E/2017, Norwegian Argentina tendrá 80 destinos internacionales y 72 domésticos.



En febrero ya se podrá ir a Londres en vuelos regulares de la empresa, operados por la filial inglesa de la empresa noruega. Actualmente, un ticket ida y vuelta tiene un valor cercano a los US$ 900. En los planes de la compañía figura traer el primer avión antes de fin de año. Sucede que para finalizar todo el procedimiento de certificaciones es necesario tener una aeronave matriculada. La empresa tiene una costumbre: estampa en la cola de sus aviones el rostro de personalidades importantes de cada país en el que opera. Ya empezaron a circular borradores con ese primer avión y uno de los primeros tenía la figura de Jorge Newbery, uno de los padres de la aviación argentina.



Uno de los puntos importantes que reseña la resolución es la postura del gremio de pilotos, (APLA), duro opositor a la llegada de empresas nuevas. De acuerdo a la norma, "APLA señaló que las condiciones actuales que presenta el sistema aéreo no resisten la incorporación de nuevas empresas; que tanto el Aeroparque Jorge Newbery como Ezeiza se encuentran al límite de su capacidad, por lo cual la incorporación de operadores afectará a la seguridad operacional, lo que podría derivar en el colapso del sistema operativo". Además, alegó que "se pretende imponer el modelo de precarización laboral utilizado por las denominadas "low cost".



En el plazo de cinco a doce años, Norwegian Air Argentina proyecta tener una flota de más de 60 aeronaves en el país, de las cuales serán 50 Boeing 737-800 (de corto alcance) y otros 20 Boeing 787-Dreamliner (de largo alcance) que operarán más de 100 rutas y conectarán más de 100 aeropuertos, del país y del exterior.



Con bases de operaciones en Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y otras ciudades del interior del país, se multiplicarán las opciones de conectividad. Entre las rutas otorgadas por el gobierno nacional, oficializadas hoy, destacan 51 rutas que son completamente nuevas. Dentro de las rutas internacionales destacan las otorgadas a Córdoba, Mendoza y Rosario que verán ampliada su oferta para conectar con destinos internacionales sin pasar por Buenos Aires.



CONEXIÓN Rutas de Cabotaje RUTAS NUEVAS DE CABOTAJE (HASTA HOY INEXISTENTES):

​

San Rafael, Mendoza - Santa Rosa

Salta - San Juan

Salta - Tucuman

Salta Comodoro

Salta -Tucuman

Córdoba - San Luis

Córdoba - San Juan

Córdoba- Santa Fe

Córdoba - Tucuman

Córdoba - Jujuy

Córdoba - Posadas

Córdoba - Resistencia

Córdoba- Ushuaia

El calafate - Ushuaia

Mendoza - Jujuy

Mendoza - Tucuman

Rosario - San Rafael

Rosario - El Calafate

La Pampa y Santa Rosa, La Pampa - Viedma



RUTAS NUEVAS INTERNACIONALES (HASTA HOY INEXISTENTES):



- Desde Córdoba:



Barcelona

Cancún

Fort de France

La Habana

Pointe a pitre

Punta Cana

Salvador Bahia



- Desde Mendoza:



Miami



- Desde Rosario:



Miami



- Desde Buenos Aires:



Ciudad del Cabo

Cancún

Cartagena de Indias

Chicago

Copenhague

Dallas

Fort lauderdale

Honolulu

Johanesburgo

Kiev

Estambul

Malaga

Milan

Moscu

Fort Lauderdale

Oslo

Papeete

Praga

Perth

Puerto Rico

Estocolmo

Tel Aviv

Washington

Zurich