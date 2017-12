Argentina planea reforma para quedarse con parte de las ganancias del bitcoin

Con un valor que ha aumentado dieciséis veces en lo que lleva del año, no cabe duda de que nadie quiere quedarse fuera de la fiebre del bitcoin . Por lo mismo, el gobierno de Argentina también busca ser parte y, según los medios trasandinos, estaría planeando quedarse con parte de la renta de las transacciones de las criptomonedas.



El proyecto de reforma tributaria impulsada por el Presidente Mauricio Macri buscaría gravar con un 15% la ganancia neta de las monedas virtuales, es decir, la diferencia entre su precio de compra y venta, según asegura Clarín.



En caso de que se apruebe esta modificación en el Congreso, quien haya comprado un bitcoin hace un año por US$ 750 y decida venderlo ahora por más de US$ 16 mil deberá pagar en impuestos US$ 2.288.

