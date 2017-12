Aseguradoras han pagado US$ 400 mil millones por desastres naturales

Las catástrofes naturales se están convirtiendo en una gran amenaza para las compañías aseguradoras, debido a las indemnizaciones que tienen que pagar.



Hace poco, el consejero delegado de Zurich en España, Vicente Cancio, reveló que en los últimos siete años, incluidos los huracanes de este verano en el Caribe y Estados Unidos y el terremoto de México, las aseguradoras han tenido que desembolsar US$ 400 mil millones por las catástrofes medioambientales, una cifra que supera ya en unos US$ 50 mil millones a los abonados en la década anterior.



Solo el año pasado, el costo para el sector supuso algo más de US$ 54 mil millones, la cantidad más elevada desde 2012. Se estima que esta cifra se superará este año con creces, hasta más que duplicarse.



Estos desastres están provocando una caída en las previsiones de beneficios de la aseguradoras a nivel mundial. Entre 1980 y 2016, según Munich Re, los huracanes y los ciclones tropicales causaron daños en todo el mundo por un total de más de US$ 4,2 billones.