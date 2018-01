Audi Q5, el SUV premium más vendido llegó al país

Cuando Audi se propuso lanzar una nueva edición de su modelo Q5 se enfrentó con el desafío de mejorar el SUV premium más vendido a nivel mundial. Y lo logró. Esta renovada versión, que se presentó en Uruguay a mitad de año, reúne características que lo convierten en la opción ideal a la hora de elegir un todoterreno.



Este vehículo es considerado como la “Q perfecta” por la marca, debido a sus dimensiones, tecnología, equipamiento y calidad de terminaciones.

“Es realmente un producto que sintetiza lo mejor de la marca. Cuenta con energía, dinamismo, eficiencia, potencia y una atención al detalle que lo convierten en un vehículo excelente”, remarcó el brand manager de Audi, Gonzalo Mollá.



Esta nueva generación de Q5 se presenta más atlética que el modelo anterior — es 90 kg más liviano— está disponible en dos versiones: Q5 Design 2.0, de 252 caballos de fuerza con tracción integral permanente quattro ultra y caja automática; y la versión deportiva SQ5, con motor 3.0 de 354 caballos, ideal para los clientes que buscan un SUV con prestaciones de carácter deportivo.



Según Mollá, la potencia y la tracción integral permanente quattro para los clientes de la marca, son sinónimos de seguridad.



Sus características lo están posicionando como una tendencia cada vez más fuerte en América Latina, que muchas veces cuenta con carreteras y una geografía particular.



“En Uruguay, los caminos no son iguales a los de Europa y las rutas muchas veces no tienen el mejor mantenimiento. Por eso es importante que el automóvil se adapte”, afirmó el brand manager.



A esto se suma su comodidad. El interior de este modelo ofrece amplio espacio interior para cinco ocupantes y supera a su predecesor en dimensiones. Todo esto lo convierte en un vehículo muy versátil, ideal para circular tanto en la ciudad como en ruta. “Tiene las prestaciones y el andar de un automóvil, pero la posición de manejo y la versatilidad de un SUV. Es perfecto para los caminos de Uruguay”.



A nivel de tecnología, incorpora todos los elementos característicos de la gama alta de la marca. Por ejemplo, posee el tablero digital Audi Virtual Cockpit — una instrumentación completamente digital— y un sistema de infoentretenimiento compatible con Apple CarPlay y Android Auto.



Además, está equipado con faros full LED, para una iluminación precisa y similar a la luz diurna, y asistente de estacionamiento, que permite ejecutar la maniobra de aparcamiento de forma automática.



Apuesta de la marca

Julio César Lestido S.A. hizo una fuerte apuesta con Audi, que tuvo un desarrollo muy importante y se convirtió en la marca premium que más ha crecido en Uruguay. “Pasó de ser una marca que participaba en el segmento premium a ser un activo jugador en él”, puntualizó el ejecutivo.



Mollá explicó que su expansión es global y, que junto con otras dos marcas alemanas, pelea el liderazgo en el sector año a año, pero que “el respaldo del representante de la marca en Uruguay, Julio Cesar Lestido, refuerza la compra”.



El vehículo tiene un precio base de US$ 92.000, y desde su lanzamiento en junio a la fecha, ha sido un éxito de ventas, alcanzando el 65% del mercado competitivo. Mollá señaló su conformidad con el resultado de la nueva Q5 y el nivel de ventas. “Estamos muy satisfechos con su performance, porque está reeditando el éxito de la primera edición de 2009”, resaltó.



Respecto al público objetivo, Molla explicó que éste es un vehículo aspiracional, pero también reservado y de bajo perfil. En este punto, aseguró que “el auto habla de la persona” y que los clientes escogen los vehículos de la marca Audi, porque se sienten identificados con ella. Y agregó que tanto por su espacio interior como por su seguridad es una elección ideal para familias.



“¿Por qué adquirir este auto? La mejor forma de entender por qué comprarlo es probarlo, Los clientes de Audi pueden venir al Zentrum y realizar una prueba de manejo. La experiencia de conducirlo es algo único”, señaló Mollá.



El mejor de América

El modelo Q5 se presentó en sociedad en el nuevo Audi Zentrum Montevideo, ubicado detrás del Portones Shopping.

Este espacio es la principal apuesta de la marca en el país. Con más de 5.125 m2 construidos, el Zentrum funciona como centro de ventas y servicios especializados tales como showroom, áreas administrativas, taller, repuestos, venta de usados certificados.



Su diseño, terminaciones y calidad de construcción, así como la atención personalizada, cumplen con el estándar internacional de Audi, lo que asegura la misma experiencia de marca que en cualquier otra parte del mundo. De hecho, gracias a estos aspectos, el local es considerado por la marca como el mejor Zentrum de todo el continente americano, aseguró Mollá.