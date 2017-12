Balanza comercial mostró saldo favorable en octubre

En octubre las exportaciones Free on board (FOB) de Uruguay sumaron US$ 712,8 millones (a valores corrientes). Las importaciones, por su parte, alcanzaron la suma de US$ 671,3 millones durante el décimo mes de 2017.

De esta forma, el saldo de balanza comercial fue positivo en octubre en US$ 41,4 millones, de acuerdo a los datos que se desprenden del informe mensual de Intercambio Comercial de Mercancías, elaborado por el Banco Central (BCU) y divulgado ayer.

Si, en cambio, se mira qué pasó en octubre frente al mismo mes de 2016, las colocaciones uruguayas al exterior crecieron 23,5%, mientras que en el caso de las importaciones se registró una expansión de 7,9% también en términos interanuales.

Del total de las exporta-ciones ocurridas durante el mes de octubre, la mayoría (US$ 460,8 millones) correspondió a industrias manufactureras. Dentro de esta categoría, "elaboración de productos alimenticios y bebidas" fue la más importante: en octubre Uruguay colocó en el extran-jero bienes de este tipo por US$ 286,6 millones.

En tanto, las actividades primarias sumaron US$ 212,7 millones en el mes.

Por el lado de las importaciones, la categoría "intermedios" explicó el grueso del mes: US$ 423,8 millones. Petróleo y destilados supusieron en el acumulado mensual un monto de US$ 98,8 millones.

La categoría "consumo" supuso otros US$ 260 millones durante octubre. Dentro de este ítem alimentos y bebidas explicaron US$ 65,6 millones, automotores y otros de transporte US$ 38,2 millones, mientras que duraderos ascendió a US$ 56,4 millones.

Acumulado.

Por otra parte, en el acumulado del año las exportaciones uruguayas alcanzaron los US$ 6.613,6 millones (12,9% más que en el mismo período de 2016). Las importaciones, en tanto, llegaron a US$ 6.346,6 millones en estos diez meses (una cifra 1,8% por encima a la del período enero-octubre del año pasado).