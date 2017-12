Banco de Inglaterra confirma bancos europeos operarán igual tras el "brexit"

El Banco de Inglaterra confirmó que los bancos comunitarios podrán operar con normalidad en el Reino Unido, según la normativa vigente ahora, una vez consumado el "brexit" en marzo de 2019.



La medida, que permitirá suavizar los costes para el sector financiero de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, implica que las entidades bancarias europeas no tendrán necesidad de convertir sus filiales en este país en subsidiarias.



El banco central explicó que adopta esa medida asumiendo que tras el "divorcio" entre Londres y Bruselas continuará habiendo "un alto grado de cooperación supervisora con la UE".



"Mantener el sistema financiero británico abierto a las instituciones extranjeras redunda en los mejores intereses del Reino Unido, de la UE y de las economías globales", señaló el Banco en un comunicado divulgado ayer



En la nota, la entidad indicó asimismo que "el sector financiero británico también aporta beneficios sustanciales a las empresas de la UE, permitiéndoles acceder a una amplia gama de servicios de forma eficiente y fiable".



Actualmente, hay 160 sucursales de bancos internacionales en este país, 77 de las cuales proceden del Área Económica Europea (EEA), con activos que superan los 4 billones de libras (US$ 5,3 billones).



Se teme que en el caso de que los bancos extranjeros fueran obligados a convertir sus sucursales en filiales tras el "brexit", muchas de esas entidades optarían por trasladar sus negocios al extranjero, en lugar de asumir costes adicionales.



"La fragmentación del sector financiero británico podría incrementar el coste de la intermediación financiera, en detrimento de las familias, de las empresas y de los gobiernos en el Reino Unido, la UE y otros lugares", señaló la nota.



Por su parte, la presidenta de políticas de la Corporación de la City de Londres (centro financiero), Catherine McGuinness, dijo que "permitir a los bancos europeos operar con normalidad en el Reino Unido tras marzo de 2019 (fecha prevista para la salida de la UE) es una noticia bienvenida para terminar el año".



McGuinness subrayó que "los bancos europeos son un elemento significativo del 1,1 millón de empleos y 72.000 millones de libras (unos US$ 96 millones) que genera el sector de servicios financieros cada año".



La confirmación del Banco de Inglaterra llega después de que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, confirmara hoy el impacto del "brexit" en este país al reducir del 1,7% al 1,6% su pronóstico del crecimiento de la economía británica este año a causa de una "acentuada incertidumbre".



Lagarde presentó en Londres su informe anual sobre la economía británica, en el que destacó la desaceleración económica de este país a raíz de su decisión de abandonar la UE.

