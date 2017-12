El Barcelona derrota al Real Madrid en términos de sueldos

Con un sueldo promedio de US$ 2,15 millones por cada uno de sus jugadores, La Liga española es parte de las diez competencias deportivas que más pagan a sus deportistas, según el estudio Global Sports Salaries Survey 2017.



El análisis realizado cada año determina que, por lejos, el Barcelona y el Real Madrid son las escuadras que más desembolsan en salarios cada temporada en comparación con los demás equipos de la competición ibérica.



El ranking lo lidera el plantel catalán, cuyo salario medio por jugador es de US$ 8,45 millones, mientras que el de los merengues liderados por Zidane se quedaría en US$ 8 millones, y muy por detrás aparecería el Atlético de Madrid, en que el camarín se repartiría un sueldo promedio de US$ 4,9 millones, cerrando las cinco primeras posiciones con el Valencia con US$ 3 millones y el Sevilla con US$ 2,9 millones.