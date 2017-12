BCU crea figura del gestor de portafolios y suma requerimientos

El Banco Central (BCU) puso en consulta un proyecto normativo que modifica los requerimientos legales para los asesores de inversión e intermediarios de valor, y crea una nueva licencia de gestor de portafolios que habilita a la administración de las inversiones de terceros en base a sus especificaciones.

Según detalla el comunicado, los asesores deberán inscribirse en el registro de la Superintendencia de Servicios Financieros previo al inicio de las actividades, mientras que los intermediarios de valor y gestores deberán recibir una autorización previa para funcionar. "Si las referidas actividades no se inician dentro del plazo de 180 días contados a partir de la fecha de la inscripción o autorización, ésta caducará y no podrá interponerse una nueva solicitud durante el término de 1 año", indica el BCU.

Como requerimientos, la normativa en consulta establece una garantía de 250.000 Unidades Indexadas (UI) —unos US$ 32.300— para asesores y de 500.000 UI —unos US$ 65.000— más un 0,05% del portafolio gestionado en el caso de los gestores (ambas garantías pueden consistir en la prenda sobre depósito en efectivo denominado en UI o sobre valores públicos nacionales cotizables). Para los intermediarios de valor, se mantiene la garantía vigente de 2.000.000 de UI —unos US$ 261.000— adicionando el 0,05% del portafolio administrado en caso que realice la actividad de gestión de inversiones de clientes.

El presidente de la Cámara de Asesores de Inversión, Gustavo Coll, dijo a El País que mantenían contactos con el regulador desde hace tiempo y sabían que estaban preparando un proyecto normativo con más requerimiento.

También habrá "nuevas exigencias en materia de información a presentar", señaló el regulador. Mientras que para la nueva figura de gestor de portafolio, el BCU informó que la regulación propuesta "incluye aspectos referidos a la autorización para funcionar, la constitución de garantías, la prevención del uso para el lavado de activos, el relacionamiento con los clientes, la transparencia y conductas de mercado, la información y documentación y el régimen sancionatorio".

Coll explicó que esta nueva licencia engloba "a personas que además de asesor y canalizar ordenes de sus clientes, puede recibir un mandato general para administrar las inversiones de acuerdo a un perfil determinado". Ejemplificó que si alguien tiene una cantidad de dinero para invertir, recurre al gestor de portafolio y "le dice yo quiero 60% en bonos y 40% en acciones", y será éste quien decida en cuales de esos instrumentos invertir. También aclaró que esta nueva figura al igual que los asesores, no podrán custodiar valor, lo que sí pueden hacer los corredores de bolsa.

El titular de la Cámara de Asesores de Inversión añadió que "había una pequeña distancia entre la normativa local y el mundo", ya que Uruguay no reconocía que los asesores puedan gestionar inversiones, lo que queda subsanado con este proyecto normativo.

Hasta el 15 de marzo de 2018 el BCU recibirá recomendaciones al proyecto propuesto "de las instituciones implicadas", y luego de la entrada en vigencia establece un plazo de 180 días "a efectos de que los asesores de inversión adecuen sus actividades a la normativa propuesta".