BID da línea de crédito por US$ 300: para caminería

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno uruguayo firmaron ayer los Acuerdos de Otorgamiento de dos Líneas de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión por un total de US$ 400 millones que financiarán el programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos (US$ 300 millones) y el Programa de Fomento a la Innovación, Emprendimiento, Capital Humano e Investigación (US$ 100 millones), señaló el organismo en un comunicado.

"El plazo de utilización de las referidas Líneas de Crédito Condicional es de 20 y 10 años, respectivamente", agregó.

"En el mismo acto se suscribieron los contratos de préstamo de las primeras operaciones individuales bajo cada línea de crédito por un total de US$ 100 millones, correspondiendo US$ 75 millones al Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos y US$ 25 millones al Programa de Fomento a la Innovación, Emprendimiento, Capital Humano e Investigación", expresó el BID.

Pese a que se maneja la posibilidad de su renuncia, ayer el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori fue el encargado de firmar el acuerdo con el representante del BID en Uruguay, Morgan Doyle, en una ceremonia realizada en la sede del ministerio.

"La Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión del Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos tiene una contrapartida local de US$ 150 millones y apoyará la mejora de la productividad, a través de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de la red de caminos rurales, así como la mejora de los servicios de transporte de carga y personas bajo la jurisdicción de los gobiernos departamentales", indicó. "La primera operación individual de US$ 75 millones bajo esta línea de crédito será ejecutada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto" y "tiene un plazo de amortización de 25 años, una tasa de interés basada en Libor y cuenta con una contrapartida local de US$ 55 millones", agregó.