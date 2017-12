Bitcoin subió 70% en una semana y hay preocupación

El bitcoin se acercó ayer brevemente a los US$ 17.000, una suba de más del 70% en una semana que preocupa a las autoridades financieras y sorprendió a los analistas.

La moneda virtual, que cotizaba por debajo de US$ 14.000 este jueves por la mañana, subió hasta US$ 16.777,08 en la tarde, según datos reunidos por la agencia Bloomberg. Sin embargo una hora más tarde de eso, su valor volvió a caer hasta los US$ 15.647,94.

El bitcoin no ha dejado de crecer en los últimos meses. Como muestra, a mediados de octubre se pagaban apenas US$ 5.000 por un bitcoin.

A principios de este año se negociaba a US$ 1.000 pero su valor se ha multiplicado por 15, una suba alentada por el interés de los mercados estadounidenses, que tienen previsto lanzar a mediados de este mes contratos de futuros que permitirán especular sobre su precio. Estos nuevos productos financieros dan credibilidad a la moneda virtual.

La plataforma bursátil estadounidense Chicago Board Options Exchange (Cboe) lanzará sus nuevos productos financieros el 10 de diciembre, poco después de lo que lo hiciera el Chicago Mercantile Exchange (CME), uno de los operadores bursátiles más importantes del mundo. Ambas plataformas han recibido el visto bueno de la CFTC, la comisión que regula las bolsas y el mercado de futuros en Estados Unidos y que normalmente se ocupa de materias primas.

Pero la decisión también suscita críticas, como la de la asociación de bolsas y productos derivados FIA, que la considerada demasiado arriesgada.

El banco de negocios estadounidense Goldman Sachs brindó, sin embargo, un apoyo importante al bitcoin al mostrarse dispuesto a actuar como intermediario entre compradores y vendedores de productos financieros vinculados a la moneda virtual.

Como el número de bitcoins en circulación es limitado, el aumento de la demanda genera automáticamente un aumento de su valor.

La capitalización total de la moneda virtual es ahora de US$ 256.000 millones, muy superior a su competidora Ethereum, con un valor de US$ 40.000 millones, según los datos de la web especializada coinmarketcap.com.

El bitcoin tienen ahora más valor que la compañía Coca-Cola y es superior al Producto Interno Bruto (PIB) de un país como Finlandia.

"La evolución del precio es excepcional y no tiene equivalente. Esta dinámica es claramente una burbuja, simplemente no sabemos cuándo ni cómo estallará", aseguró Neil Wilson, analista en ETX Capital.

El bitcoin, que no tiene forma física, sólo valía unos céntimos cuando se lanzó en 2009, y utiliza un sistema de pago llamado cadena de bloques (blockchain) que garantiza la seguridad de las transacciones. La moneda, sin curso legal, está regulada por una gran comunidad de internautas que la usan en numerosas transacciones.