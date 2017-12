El bitcóin supera los US$ 11.000 entre temores a que estalle su burbuja

La cotización de la moneda virtual bitcóin superó hoy por primera vez la barrera de los US$ 11.000, entre temores a que estalle la burbuja de su precio, que se ha multiplicado por diez en menos de un año.



El bitcóin cotizaba en US$ 11.186,29 a las 15.10 GMT, según la plataforma Bitstamp, apenas horas después de haber superado los US$ 10.000, una progresión que ha disparado los temores a que los inversores estén sobrestimando el valor de la criptomoneda.



El vicegobernador para la Estabilidad Financiera del Banco de Inglaterra, Jon Cunliffe, subrayó que una eventual caída de la cotización del bitcóin supondría un riesgo leve para la economía global, aunque puede ser un peligro para las personas que han invertido fondos en ella.



"No se trata de una divisa en el sentido convencional. No hay un banco central que esté detrás ella. Para mí, actúa más como una materia prima", señaló Cunliffe a la cadena BBC Radio 5.



El máximo directivo del grupo bancario JP Morgan, Jamie Dimon, comparó hace pocas semanas el repentino auge en el valor del bitcóin con la euforia especulativa que se produjo en los Países Bajos del siglo XVII con los bulbos de tulipán y advirtió de que la moneda "puede cotizar en US$ 100.000 antes de venderse por cero".



En esa misma línea, el analista de la firma británica ETX Capital Neil Wilson sostuvo que el riesgo del bitcóin es tan elevado que los inversores institucionales "ni se acercan".



"Los precios están en una burbuja, desde luego. La gente está comprando solamente por razones especulativas y por eso existe la preocupación de que se trate de una burbuja insostenible", afirmó.



Uno de los factores que citan los analistas para explicar el auge del bitcóin en las últimas semanas es la intención del operador de mercado estadounidense CME Group de ofrecer un producto de futuros basado en bitcoines antes del fin de 2017, un paso que ha dado confianza a los inversores.



Otra de las causas que se esgrimen es el abandono de un plan conocido como Segwit2x, que pretendía ampliar la capacidad para realizar transacciones en bitcóin pero que había dividido a la comunidad de programadores que realiza cambios en el software de código abierto con el que funciona la criptomoneda.



El éxito en los últimos años del bitcóin, que comenzó a distribuirse en la red en 2009, ha llevado a la creación de otras divisas virtuales, como Ethereum, cuya cotización ha pasado de unos US$ 10 en enero a cerca de US$ 480.



A pesar de las numerosas advertencias sobre una posible caída repentina del valor del bitcóin, algunas voces sostienen que la cotización todavía tiene recorrido al alza.



"Según el deseo que despierta ahora mismo, es muy posible que llegue a los US$ 15.000 y más allá", dijo a "The Guardian" el director del bróker virtual UFX, Dennis De Jong.