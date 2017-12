Black Wednesday, la mejor noche del año para los bares

La noche antes del Día de Acción de Gracias se celebra una de las noches más grandes del año para la industria de los bares de Estados Unidos: el Drinksgiving o Black Wednesday—por Black Friday—.



"La gente siempre habla sobre la víspera de Año Nuevo", comenta Philip Sharp, un trabajador del bar Two Doors Down durante nueve años a Business Insider. "No es tan grande en comparación con el miércoles. Para nosotros, todo está en juego", añade.



Según el consenso de la industria de bares, supera en ventas de bebidas alcohólicas a festividades como St. Patrick's Day, el domingo de Super Bowl, y el 4 de Julio.



Según el medio estadounidense, la clave del éxito para los bares esta noche es que la mayoría de americanos tiene el día libre al día siguiente por celebrarse al Día de Acción de Gracias.



Muchos estudiantes regresan a su ciudad y otros visitan a sus familiares, lo cual da el escenario perfecto para salir a tomar con los amigos.



A pesar del gran movimiento de ventas que informan los bares, no existen registros confiables sobre cuán grande es el aumento de negocios en la noche del Drinksgiving.



Según Upserve, una plataforma de gestión de restaurantes de Estados Unidos, durante el Black Wednesday las ventas totales de los restaurantes aumentaron 23% respecto al anterior miércoles; mientras que las ventas de cerveza crecieron 270% en el mismo periodo.



Por otro lado, Uber se ha sumado a la celebración del Black Wednesday, ofreciendo paseos gratuitos en Long Island para desalentar la conducción en estado de ebriedad.



Además, en algunas ciudades, la aplicación de Uber redirecciona al blog de la compañía, donde se pueden ver los bares locales para celebrar de noche.