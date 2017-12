Bono invierte a través de un fondo de inversión US$ 20 millones en firma argentina

The Rise Fund, el fondo de inversión de 2 mil millones de dólares lanzado por la firma global de activos alternativos TPG, comprometido a lograr resultados sociales y ambientales medibles, además de rendimientos financieros competitivos, anunció hoy su primer desembolso para América latina.



La cifra que será destinada a Digital House, un coding school argentino que enseña a programar en las nuevas tecnologías de manera práctica, rápida e intensiva, asciende a los US$ 20 millones.



"La región tiene un potencial enorme de desarrollo. Cuenta con una gran población joven y mercados de consumo que se ubican entre los más grandes del mundo. Además, desde el punto de vista macroeconómico, se está estabilizando", dijo a La Nación Bill McGlashan, fundador y CEO de The Rise Fund y creador y socio gerente de TPG Growth, la plataforma de inversión en valores de renta variable de crecimiento y mercado medio de TPG, en comunicación telefónica desde los Estados Unidos.



El dinero será destinado a la expansión de la empresa educativa en la región. El primer paso será abrir dentro de los próximos seis meses una sede en Brasil, en San Pablo, con la intención de que se convierta en un hub de innovación digital. "Seremos un socio relevante", se limitaron a indicar desde The Rise Fund al ser consultados sobre la participación societaria que tendrán.



El nuevo socio de Digital House tiene, además, una particularidad. Bono , el cantante de U2, es uno de sus fundadores, aunque entre los miembros del consejo directivo hay un elenco estelar, tal como consignó en una nota The New York Times. Entre ellos se destacan Pierre Omidyar, fundador de eBay; Reid Hoffman, creador de LinkedIn; Laurene Powell Jobs, la inversionista filántropa, viuda de Steve Jobs; Jeff Skoll, el primer empleado de eBay, que ahora dirige Participant Media; Richard Branson, el magnate de negocios inglés; y Mo Ibrahim, quizás el inversor más influyente en África.



The Rise Fund invierte en siete sectores: educación (campo de acción de su nuevo socio), energía, alimentos y agricultura, servicios financieros, infraestructura, salud, tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT).



"La fuerte demanda de educación para el desarrollo de carrera, especialmente en ciencia y tecnología, es un tema de inversión macro que hemos estado buscando", sostuvo John Rogers, socio y líder del sector educativo en The Rise Fund, al explicar los motivos de la apuesta por la Argentina. Al respecto McGlahsan agregó que el país es "una cuna de emprendedurismo enorme" y analizan de manera positiva los cambios que está llevando adelante el Gobierno.



En dos años Digital House formó a más de 2.500 estudiantes, con su amplia oferta de programas educativos y cursos intensivos que buscan desarrollar nuevas habilidades para competir y tener éxito en la economía actual. Así impulsan carreras en desarrollo de softwares, data science, inteligencia artificial, data analytics y marketing digital.



"El objetivo es formar a las nuevas generaciones de profesionales para que innoven, transformen empresas y mantengan la competitividad en una economía global", dijo Duboscq, Cofundador y CEO de la empresa, junto a Eduardo Bruchou, quienes anteriormente crearon HSM (ahora WOBI), que se vendió a Laureate en 2012.



"The Rise Fund nos ayudarán a escalar internacionalmente. Además de hacer crecer nuestros campus en Argentina, esperamos expandirnos a Brasil y México el próximo año", añadió.



En toda América Latina, la expansión de la economía digital ha resultado en más de 500.000 puestos técnicos vacantes. "Cada vez más, las empresas están ávidas de profesionales digitales, pero no pueden encontrar candidatos calificados y capacitados que aborden esta necesidad ", finalizó Ángel Uribe, Asesor Senior de The Rise Fund y TPG Growth para América Latina.