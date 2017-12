Brasi llegó en noviembre a saldo comercial récord

El superávit comercial acumulado en el año fue 43,3% superior al del mismo período de 2016 (US$ 43.268 millones) y prácticamente garantizó un resultado récord en el comercio exterior para el país en 2017. Es que el saldo positivo hasta noviembre supera en cerca de US$ 15.000 millones el superávit de US$ 47.700 millones que Brasil registró en todo 2016, hasta ahora el mayor para un año en la historia.

El superávit récord fue garantizado por el fuerte aumento de las exportaciones, que sumaron US$ 200.154 millones (18,2% más que en el mismo período del año pasado). Las importaciones también crecieron pero en menor nivel: 9,6% hasta US$ 138.146 millones.