El BROU niega "achique" y dice que ganancias subieron

El Banco República (BROU) consideró "injustificadas" las acusaciones de achique y privatización del Consejo de Banca Oficial del sindicato bancario (AEBU) —con el que está enfrentado por el plan de reestructura en la atención al cliente. Al comparecer en el Parlamento, informó que el cambio en el modelo de negocios que inició años atrás ha permitido alcanzar en 2016 mayores ganancias y anunció inversiones por US$ 14 millones en las sucursales este año.

"Parece ser que no hay correlación entre un banco que se achica (y estas cifras). No hay pérdida de ganancias del Banco en pos de la banca privada ni de los corresponsales", subrayó el vicepresidente del BROU, Leandro Francolino, el martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados.

El enfrentamiento entre las autoridades y el sindicato comenzó en junio, cuando el directorio del banco anunció una reestructura que preveía la fusión de 12 oficinas en Montevideo y una reducción de la actividad en otros departamentos. Luego de varias semanas de negociación, a fines de agosto el BROU realizó una última propuesta —retirar tres de las fusiones en la capital y ampliar la cantidad de días que abrirían al comienzo de mes las sucursales del interior— que fue rechazada por una asamblea del Consejo de Banca Oficial, donde se definió profundizar el conflicto.

La tensión está en aumento entre las partes y al diferendo inicial por la reestructura se sumaron nuevas protestas de los trabajadores, que denuncian represión sindical aparte de privatizaciones de los servicios y acusan a las autoridades de realizar un "achique".

El gerente de Sucursales del BROU, Eduardo Barbot, explicó a los legisladores que en 2014 se decidió "focalizar todo lo que es transaccional en canales alternativos: automatizaciones, corresponsalías, canales digitales". Esto en busca que los funcionarios abandonaran las tareas de atención en las sucursales —"que no estén atados a un horario ni a una tarea manual", señaló— y se dedicarán a "la esencia del negocio bancario que es la intermediación".

Ese cambio en el modelo de negocios llevó a que el BROU implementara el sistema de apertura de tres días a la semana en vez de cinco, ya en 21 oficinas del interior. Barbot subrayó que en todas ellas "hemos crecido en clientes, en cuentas, en volúmenes de captación y en una cantidad de cosas".

En línea con el nuevo esquema de atención y con la creación en 2013 de la figura del corresponsal financiero, el gerente de Sucursales indicó que se "toma la decisión de contratar la mayor cantidad posible de administradoras de corresponsales". Con esto, se buscó abrir "la mayor cantidad de ventanillas" para los clientes, llegando a tener hoy más de 2.000 en todo el país frente a las 130 sucursales que tiene el banco.

Barbot afirmó que "el banco está llegando a lugares en los cuales antes no existía la posibilidad de que nuestros clientes pudieran operar". Agregó que los corresponsales del BROU lo son también de otros bancos privados, entonces si la institución "no contratara este canal, se estaría limitando en su negocio" y favoreciendo a sus competidores.

"Los corresponsales cumplen una función vital para brindar una atención de calidad: ofrecer retiros y depósitos en cualquier momento del día entre las 8 o 9 horas y las 22 horas. El Banco República abre de 13 a 18 horas, y los retiros en la ventanilla pueden ser efectuados durante esas cinco horas. Es usual que la gente trabaje en ese horario, lo que dificulta ir al banco", subrayó Francolino.

Privatización.

"No hay ninguna actividad ni ninguna parte de la empresa que sea traspasada del sector público al sector privado. Ni siquiera hay un fenómeno de tercerización, es decir, de actividades que antes eran desarrolladas por el banco y que ahora son desarrolladas por privados", sostuvo Francolino a propósito de la denuncia hecha por el sindicato bancario.

Sobre la otra acusación de AEBU, el jerarca subrayó que "lejos de achicarse", el BROU tiene previsto invertir "US$ 14.375.000 en obras en sucursales" y el ingreso de 130 funcionarios durante este año.

A su vez, defendió los cambios implementados en el modelo de negocios y dijo que "la participación del Banco República en el mercado ha venido ascendiendo desde 2006 y no hay ningún retroceso". Además, presentó números de los balances del BROU: las ganancias —antes del pago de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, y ajustes por tipo de cambio e inflación— ascendieron a US$ 167 millones en 2016 (US$ 34 millones más que el año anterior) y destacó que en esta década "el único año en que hubo ganancias superiores fue en 2010".

AEBU: "El directorio no tiene credibilidad".

El Consejo de Banca Oficial de AEBU está preparando un informe para presentar al Parlamento en respuesta a los dichos de los jerarcas del Banco República (BROU) en la Comisión de Legislación del Trabajo. Allí mostrarán lo que entienden son pruebas sobre la represión sindical negada por las autoridades, las privatizaciones de servicios y su visión sobre los resultados del banco. Respecto a esto último, la consejera del gremio, Lorena Lavecchia, dijo a El País que "tomaron las ganancias que ellos quisieron" para presentar a los legisladores y citó un informe de la Comisión Técnica Asesora de AEBU que muestra que en los 12 meses cerrados a junio los bancos privados superan el resultado del BROU (primera vez que esto ocurre desde 2005). Estos temas indicó que sirven al sindicato "para demostrar que el directorio no tiene credibilidad y así es difícil negociar".

Igualmente, hay convocada para el próximo 20 de octubre una instancia de diálogo tripartita convocada por el Ministerio de Trabajo. Eso llevó al Consejo de Banca Oficial a dejar en suspenso una medida ya resuelta que afectaría desde el viernes el funcionamiento de los cajeros automáticos, aunque continúan sin realizar horas extras y sin asistir a los cursos de capacitación fuera de horario.

Lavecchia remarcó que "para nosotros es fundamental que el BROU reconozca que hay privatizaciones" y subrayó que las autoridades "aprovechan la reconversión laboral para tercerizar" servicios. Añadió que las consultoras privadas que asesoran al banco en el análisis de créditos "trabajan todo el año y no solo en zafra" como sostuvo el BROU en la Comisión. Es que la segunda vicepresidenta, Adriana Rodríguez, dijo que existe un "cuello de botella" a partir del 31 de octubre cuando vence el plazo para que los clientes del sector agropecuario presenten toda la documentación para hacer el análisis anual del crédito y "hace varios años se tomó la decisión de enviar a estudiar fuera de la institución los balances de montos pequeños".