Cadena de cines estadounidense revive el arriendo de películas

Alamo Drafthouse, la cadena de cine estadounidense originaria de Texas, quiere que sus clientes no dejen atrás los días en donde las tiendas de Blockbuster eran todo un éxito.



Por lo mismo, la firma ha decidido revivir uno de los negocios más característicos de los 80 y 90: el arriendo de películas. De esta manera, transformarán una de sus 29 locaciones en una tienda con pasillos llenos de títulos de horror, comedia, acción y romance, la que abriría sus puertas en febrero próximo.



Esta no ha sido la única medida mediática tomada por la cadena, ya que desde el año pasado no permiten a las personas hablar por celular o enviar mensajes durante sus funciones.