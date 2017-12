El camarín brasileño será el más caro de Rusia 2018

Con figuras como Neymar, Thiao Silva, Casemiro y Dani Alves, no es extraño que Brasil sea uno de los fuertes candidatos para ganar el próximo Mundial de Rusia. Sin embargo, a 182 días de la próxima cita planetaria, hay un terreno en donde el Scratch ya aseguró su triunfo.



Se trata de la valoración de las 32 plantillas, en donde la selección brasileña resulta la más costosa de los clasificados a Rusia, con un total de US$ 792,7 millones, nada sorpresivo considerando que su principal figura, Neymar, fue comprada por el Paris Saint Germain esta temporada por US$ 260 millones.



A los sudamericanos les siguen de cerca los alemanes y franceses, empatados con una valorización de US$ 749,7 millones por su plantel, y más atrás los españoles, que suman US$ 711 millones.



A nivel continental, además de los dirigidos por Tite, solo aparecen los argentinos, quienes, gracias a estrellas de la talla de Lionel Messi y Javier Mascherano, suman US$ 622,5 millones entre los pases de sus jugadores.



RELACIONADAS Todo lo que tenés que saber para viajar a Rusia 2018 By Francisco Marques Todo lo que tenés que saber para viajar a Rusia 2018 ¿De qué debe cuidarse Uruguay en el grupo para Rusia 2018? Todo lo que tenés que saber para viajar a Rusia 2018 By Francisco Marques Todo lo que tenés que saber para viajar a Rusia 2018 Todo lo que tenés que saber para viajar a Rusia 2018