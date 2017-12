Campbell Soup compra fabricante de aperitivos por US$ 4.870 millones

Campbell Soup Co comprará la firma Snyder's-Lance Inc, que elabora las marcas de aperitivos Pretzels y las papas fritas Cape Cod, por US$ 4.870 millones, en un intento por expandir su negocio de refrigerios mientras cae la venta de sopas.



Campbell dijo el lunes que pagará a los accionistas de Snyder's US$ 50 por título en efectivo.



La oferta representa una prima del 27% respecto al cierre de Snyder's del miércoles, un día antes de que CNBC fuera el primero en reportar la contratación de un banco de inversión para evaluar una venta potencial tras el acercamiento de Campbell.



El valor del acuerdo en acciones está basado en los 97,46 millones de títulos en circulación de Snyder, según datos de Thomson Reuters. Incluyendo la deuda, el acuerdo está valorado en unos US$ 6.000 millones.



Campbell dijo que planea financiar la adquisición a través de una combinación de deuda a largo y corto plazo por US$ 6.200 millones.



RELACIONADAS Icónicas sopas Campbell se aventuran con las ventas online By Elisa Tuyare Icónicas sopas Campbell se aventuran con las ventas online Icónicas sopas Campbell se aventuran con las ventas online