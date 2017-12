Carlos Slim vende la mitad del capital en "The New York Times"

Carlos Slim procede a rebajar en algo más de la mitad su posición en el grupo editor de The New York Times. El Grupo Carso comunicó al regulador del mercado de valores en Estados Unidos la venta de acciones en la compañía por valor de US$ 250 millones. Su participación quedará reducida al 8% cuando la transferencia de los títulos se complete.



La transacción, de acuerdo con la información remitida al supervisor bursátil, se realizó un día después de que se anunciara el traspaso de poderes en la "dama gris". Arthur O. Sulzberger comunicó el pasado jueves que cedía la presidencia del grupo a su hijo. Las acciones del editor del Times se apreciaron un 50% desde la última vez que Slim reforzó su participación en 2015.



Carlos Slim controlaba hasta el viernes de la semana pasada cerca de un 17% del capital del grupo de medios, lo que le convertía en el principal accionista individual. El magnate mexicano salió al rescate de la compañía a final de 2008, cuando la crisis económica hundió los ingresos publicitarios y emergían nuevos competidores en Internet que le quitaban abonados a su edición impresa.



La primera inyección de liquidez fue de US$ 250 millones. En 2015 ejerció los derechos que tenía para convertirse en el principal inversor. Era su manera de mostrar la confianza en la nueva estrategia de la compañía. El grupo de medios registró ingresos por valor de US$ 1.190 millones en los nueve primeros meses del año, que le generaron un beneficio de US$ 64,6 millones.



Pese al peso que tenía como accionista, nunca tuvo la intención de tener un asiendo en el consejo de administración y se mantuvo al margen de sus decisiones estratégicas. Eso no evitó que el presidente Donald Trump cargara durante la campaña electoral contra la séptima fortuna del planeta, al decir que los periodistas del Times eran "lobistas corporativos" a su servicio.



Slim fue muy crítico con la retórica de Trump hacia México y el tratado de libre cambio de Norteamérica. Los dos mantuvieron una cena privada en Mar-a-Lago hace un año para tratar de acercar posiciones, como hicieron otras figuras relevantes del mundo de los negocios. El empresario tiene un patrimonio personal estimado en US$ 61.900 millones, según Bloomberg.