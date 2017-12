Casaravilla: denuncias por gestión pública hacen "trabajar con miedo"

El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, advirtió que la presentación de denuncias judiciales por temas de la gestión pública hace que gerentes y demás funcionarios "trabajen sobre la base del miedo". Sostuvo que si esto continúa "vamos a tener una pérdida total porque nadie va a querer tomar decisiones".

"Estamos llevando muchos casos a la Justicia simplemente para que se investiguen, lo que está bien. Pero hay que poder separar la paja del trigo de modo tal que los funcionarios no tengan miedo de que al final, porque alguien quiso tener sus cinco minutos de fama y presentar una denuncia, terminan citados como indagados", agregó el jerarca.

Consultado sobre si se refería a algún caso en particular, Casaravilla respondió que era "una observación por lo que está pasando en la región, el mundo y también en Uruguay". Si bien hay investigaciones en curso en la Justicia penal por aspectos vinculados a la regasificadora que involucran a UTE —propietaria junto a Ancap de Gas Sayago—, hasta el momento no han sido citados ni gerentes ni jerarcas del ente.

Casaravilla subrayó que "si no ponemos el ojo en esto vamos a terminar bloqueando la gestión pública", porque hay "muchas decisiones que tomar y debemos poder hacerlas con la tranquilidad de que vamos a tener un tratamiento justo".

Las palabras del presidente de UTE fueron luego de un brindis de fin de año que realizó la empresa para la prensa, que tuvo como telón de fondo de las conversaciones el tema tarifas y las recientes declaraciones de Casaravilla al respecto —dijo que a UTE le daban los números para "una rebaja efectiva", entre otras cosas—.

"Si me preguntan por tarifas voy a decir sin comentarios", expresó Casaravilla a los periodistas antes de la rueda de prensa. Hace unas semanas, el gobierno definió un ajuste de tarifas desde enero que incluye un aumento de 3,2% del servicio de electricidad, aunque desde UTE se pretendía bajarla en función de los buenos resultados de la empresa.

Ante la pregunta de si producto de esas discrepancias su cargo corre riesgo, Casaravilla expresó: "No me he puesto a pensarlo. Estamos en muchos grupos de trabajo a nivel del Poder Ejecutivo y nunca he detectado que algo haya cambiado (tras la discusión por las tarifas)".

2018

El presidente de UTE anunció que hay inversiones previstas por US$ 243 millones para el año próximo, con obras que serán "más de lo mismo: líneas eléctricas, subestaciones y también pagos por la planta de ciclo combinado que estará terminada en 2018". Respecto a esto último, informó que la obra en proceso en Punta del Tigre (San José) tiene una turbina en operación, otra "que lo estará en poquitos meses" y una tercera que se culminará el año entrante —la construcción inició en 2012 y se llegará con más de un año de atraso respecto al calendario original—.

Por otra parte, comunicó que este año se regularizó la conexión eléctrica de 4.600 hogares y se pretende sumar otros 6.000 en 2018 y 7.000 el año siguiente. Según informes técnicos de UTE hasta hace unos meses eran 66.000 las familias en esa situación y el costo de cada regularización está "en el orden de los US$ 1.500", señaló Casaravilla.

En su discurso, el jerarca indicó sentirse "muy satisfecho" con el trabajo llevado adelante "en un año muy intenso". Asimismo, contó "sentir que UTE funciona bien" y reveló que "nos dicen que es la mejor empresa pública, pero yo creo que también es mejor que muchas privadas".

Exportaciones a Brasil por US$ 116 millones.

Durante este año UTE exportó energía eléctrica hacia Brasil por un total de US$ 116 millones en el marco de un contrato de complementación suscripto con Eletrobras (responsable de la generación y distribución de la electricidad en el vecino país). Casaravilla recordó que había "una connotada persona que decía en televisión para qué hicimos la interconexión" con Brasil —en referencia a la estación conversora construida en Melo (Cerro Largo) donde se invirtieron US$ 350 millones—, y presentó estos números como respuesta a eso.

El contrato prevé el envío de ofertas semanales de un paquete de electricidad que la contraparte puede decidir comprar totalmente, parcialmente o rechazarlo. Si bien se comenzó a exportar energía años atrás hacia Brasil, recién en mayo de 2017 se firmó un contrato formal y referido a esto, el presidente de UTE manifestó: "En Uruguay tenemos mucha burocracia, pero si uno mira a los vecinos somos un lujo".