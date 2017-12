Cepal: América prioriza crecer sin renuncias sociales

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, afirmó que el giro conservador que han dado algunos de los principales países latinoamericanos les ha llevado a dar prioridad al crecimiento económico, aunque sin renunciar a avances sociales que ya son "irreversibles".

"Me parece que los movimientos sociales han instalado algunos temas que son irreversibles. En nuestra región, aún habiendo un cambio de signo político, me parece que la sociedad está planteando fuerte y claro que hay aspectos para los cuales no hay marcha atrás", dijo en una entrevista con Efe.

Bárcena cree que asuntos como las pensiones, la educación, la protección social o la igualdad de género forman parte de la agenda política de los gobiernos de la región, independientemente de su tendencia ideológica.

Durante la última década prevalecieron en Latinoamérica gobiernos progresistas y de izquierda que se beneficiaron de los recursos del superciclo de las materias primas para aplicar políticas sociales. En los últimos años, países como Brasil, Argentina, Perú o Paraguay han dado un giro a la derecha y han reorientado el escenario regional, con un mayor énfasis en el crecimiento económico.

Según la responsable de la Cepal, esta tendencia ha favorecido la recuperación económica de la región pero puede tener consecuencias sociales negativas, como un incremento de la pobreza, y plantea el dilema de "qué hacemos para que crecimiento e igualdad no estén reñidos entre sí".

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó el jueves pasado en Santiago su Balance Preliminar de la Economía Regional, en el que prevé que la región dejará atrás la recesión de los dos últimos años y crecerá 1,3% en 2017 y 2,2 % el próximo año.

Bárcena consideró que las condiciones para poder hablar de un "ciclo expansivo" en América Latina están encima de la mesa, aunque hay requisitos que deben cumplirse para que los avances no caigan en saco roto "Tenemos que ver cómo logramos un círculo virtuoso de los factores que están impulsando este crecimiento, que son las exportaciones y la inversión", explicó.

Latinoamérica necesita también que el contexto global sea favorable, y según Bárcena todo indica que así será. La economía de Estados Unidos, principal socio comercial de México y Centroamérica, marcha viento en popa, mientras que los países europeos, los mejores aliados de Sudamérica, también exhiben cifras positivas.