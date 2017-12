Se confirma megaacuerdo entre farmacéuticas estadounidenses

El operador estadounidense de cadenas de farmacias CVS Health Corp dijo el domingo que acordó comprar a la aseguradora estadounidense Aetna Inc por US$ 69.000 millones, en la adquisición corporativa más grande en lo que va del año.



La operación combinará a uno de los mayores administradores de beneficios farmacéuticos y operadores de farmacias con una de las aseguradoras de salud más antiguas, cuyos negocios van desde seguros de empleadores a planes gubernamentales en todo el país.



El acuerdo viene luego de que el plan de Aetna de adquirir a la aseguradora menor de salud Humana Inc, fue bloqueado en enero por un juez estadounidense debido a preocupaciones antimonopolio. Una combinación propuesta de pares entre Anthem Inc y Cigna Corp también fue rechazada.



Los accionistas de Aetna recibirán US$ 207 por acción en el acuerdo con CVS, dijeron las compañías. De acuerdo a los términos pactados, los accionistas de Aetna recibirán US$ 145 por acción en dinero y 0,8378 títulos de CVS Health por cada papel de Aetna, dijeron fuentes.



Reuters reportó inicialmente los términos del acuerdo el domingo más temprano.



Los accionistas de Aetna tendrán alrededor de un 22% de la compañía combinada, mientras que los de CVS serán propietarios del resto.



CVS planea usar sus clínicas de bajo costo para ahorrar unos US$ 1.000 millones al año en costos de salud para los cerca de 23 millones de miembros médicos de Aetna.



Una aseguradora combinada con una administradora de beneficios farmacéuticos también estaría mejor posicionada para negociar precios más bajos de los medicamentos y la fusión podría apuntalar las ventas minoristas en las tiendas de CVS.