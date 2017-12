Crecen ingresos en telecomunicaciones fijas en Iberoamérica y EE.UU.

Sin contabilizar a Estados Unidos, en Iberoamérica se alcanzaron 11.072 millones de dólares, cifra 2,0 % superior a lo obtenido en el mismo periodo de 2015, precisó en un comunicado la OTI, que reúne a las principales empresas de contenidos y de telecomunicaciones de la región iberoamericana y EE.UU.



La gran mayoría de los países de la región registran un incremento en los ingresos del segmento en términos anuales, destacando Argentina (39,3 %), Guatemala (25,8 %) y República Dominicana (20,0 %).



No obstante, estos resultados no representaron un aumento significativo en el agregado regional, debido a que los mayores crecimientos se registran en países con una reducida aportación a los ingresos regionales.



De acuerdo con el reporte, la región perfila un ligero crecimiento en los ingresos por la provisión de servicios fijos.



Ello se explica por dos factores principales. Por una parte, el aumento de suscriptores de banda ancha fija que apenas es compensado por la caída en la adquisición de líneas fijas.



Por otra parte, los mayores coeficientes de crecimiento en ingresos son registrados en países con una acotada penetración de los servicios y que tienen una baja ponderación en los ingresos regionales, por lo que registran un menor efecto en el agregado latinoamericano.



"Los ingresos de telecomunicaciones fijas continúan en una senda positiva de crecimiento", expuso el documento, que sin embargo destacó los contrastes que aún caracterizan a los países de la región.



"Mercados con un mayor desarrollo de infraestructura y adopción de medios tecnológicos registran un consumo creciente de nuevos servicios tecnológicos a través de la contratación y uso de la banda ancha. No obstante, en estos casos se observan ritmos de crecimiento más acotados debido a que el margen de incremento de suscripciones es menor que en el resto de la región", sostuvo.



A su vez, el mercado estadounidense registra una ligera recuperación en su dinamismo de ingresos al contabilizar 33.800 millones de dólares en el tercer trimestre de 2016, lo que representa un crecimiento anual de 4,9 %.



Dicho crecimiento se vio apuntalado por "las economías generadas por las tecnologías convergentes, el ensanchamiento de la demanda de banda ancha por el consumo de servicios de vídeo, así como por el uso creciente de aplicaciones en hogares inteligentes y el Internet de las Cosas", señaló.