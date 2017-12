Crisis gastronómica en Francia: a la escasez de la manteca se une ahora el foie gras

Si desde hace algunas semanas los franceses ya sufrían por la escasez de la mantequilla -uno de los ingredientes más característicos de su reconocida cocina-, esta vez los galos ven otro de sus productos estrella desaparecer de las estanterías de los supermercados.



Dos oleadas de gripe aviar han dejado la producción de foie gras local en mínimos no vistos desde hacía años, reduciéndose un 44% desde 2015, lo que además ha generado el alza entre un 10 y 30% en este periodo, con lo que un paquete de 200 gramos se vende por US$ 15,4.



Pese a que algunos productores ya han tenido que salir del negocio o reducir fuertemente el número de animales con los que trabajan, desde la industria llaman a la calma, asegurando que no existirá un desplome en el sector, ya que, según un estudio realizado en mayo, el 92% de los franceses seguirían comprando foie gras pese al aumento en los precios.

RELACIONADAS Francia tiene en crisis la producción del croissant By EL PAIS Francia tiene en crisis la producción del croissant Francia tiene en crisis la producción del croissant