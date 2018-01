Diamantes e hilos de oro: los materiales detrás de los zapatos más caros del mundo

La diseñadora británica Debbie Wingham no dudó en gastar en grande para diseñar su última obra maestra: un extravagante par de zapatos avaluados en un récord de US$ 15,5 millones.



El calzado explica su alto valor debido a sus costosos materiales, entre los que destacan hilo de oro de 24 quilates y raros diamantes -que alcanzan un valor de hasta US$ 4,4 millones cada uno-, que solo incrementan aún más el valor de este único par, que fue creado como un regalo de cumpleaños, pero que están siendo exhibidos en Dubai hasta hoy viernes.



No es la primera vez que Wingham se empeña en elaborar los modelos más caros del mundo. La diseñadora ya había creado el vestido adornado con diamantes más caro del mundo de US$ 4,6 millones, además del pastel más costoso avaluado en US$ 64,2 millones.