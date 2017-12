La economía colaborativa llega hasta el mundo de los zapatos 

Plataformas como Uber o Airbnb convirtieron el concepto de "economía colaborativa" en una realidad. Y ahora esa misma idea está llegando al mundo de los zapatos.



La compañía estadounidense Designer Shoe Warehouse (DWS), acaba de lanzar un programa piloto de arriendo de zapatos. "Esto es algo que muchos clientes nos han pedido, sobre todo con zapatos especiales", dijo Christina Cheng, vocera de DSW a The Washington Post.



La ejecutiva agregó que cuando se trata de un baile o una boda o un evento especial, la gente suele estar buscando un zapato muy específico en un color particular, que combine con un vestido en particular y que probablemente no volverá a usar nunca más y es por eso que este negocio les parece rentable.



Lo que aún no está claro es como funcionará la logística de este nuevo sistema, en términos de la cantidad de tiempo o el desgaste de los zapatos.

