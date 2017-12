EE.UU. y China anuncian acuerdos comerciales millonarios en visita de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, develaron el jueves una serie de acuerdos comerciales por un monto total de US$ 253.400 millones.



Esta serie de acuerdos, en sectores tan variados como la energía, el sector automotriz, la aeronáutica, la industria alimentaria y la electrónica, fueron firmados durante la reunión de ambos líderes en Pekín.



Estos acuerdo incluyen los tratos anunciados en la víspera por US$ 9.000 millones.



Pese a que algunos de los anuncios son protocolos no vinculantes, las sumas son vertiginosas y entre los beneficiarios figuran grandes empresas como DowDuPont, Caterpillar, General Electric, Honeywell o Qualcomm.



Trump, que durante su campaña prometió reducir el desequilibrio de la balanza comercial con China y acusó a Pekín de "robar" millones de empleos a Estados Unidos, celebró los acuerdos.



"Tenemos un déficit comercial colosal con China, las cifras son chocantes", dijo Trump que se declaró confiado en que ambas potencias puedan forjar un "futuro económico común que sea más equitativo".



En los 10 primeros meses del año, el déficit comercial estadounidense con China alcanzó los US$ 223.000 millones.



