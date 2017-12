Empresa danesa lanza un bono con vencimiento a 1.000 años

Se suele pensar que la mayoría de los inversionistas mira demasiado a corto plazo. No parece el caso de las instituciones que han acudido en masa a comprar los bonos emitidos esta semana por la empresa danesa Orsted. Los títulos, destinados a financiar nuevos parques eólicos, tienen el año 3017 como fecha de amortización.



Esta deuda a mil años ofrece inicialmente un cupón anual del 2,25%. Según Orsted, las peticiones de títulos han multiplicado por más de cinco veces la oferta, situada en 500 millones de euros (unos US$ 595 millones). La emisión, colocada por Deutsche Bank, Barclays, BNP Paribas y Nordea; empezaba a cotizar hoy en Luxemburgo.



Pese a que fueron evaluados, no está claro qué tipo de rentabilidad ofrezca este tipo de bono.