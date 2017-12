Elon Musk se compromete a producir una camioneta “pickup” eléctrica

El magnate de los vehículos eléctricos y fundador de Tesla, Elon Musk, anunció una potente promesa antes de terminar el año: fabricar una camioneta pickup eléctrica. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, Musk prometió hacer "una camioneta 'pickup' inmediatamente después del Model Y".



"He tenido en mi mente desde hace casi cinco años el núcleo de diseño e ingeniería. Me muero por construirlo", añadió el multimillonario, que también es el fundador de la compañía aeroespacial SpaceX.



Musk sólo explicó que el "pickup" de Tesla será de "tamaño similar" a la camioneta "pickup" Ford F-150, el vehículo de más ventas en Estados Unidos desde hace casi cuatro décadas.



"Quizás un poco más grande para incluir una característica que (creo) será realmente revolucionaria que me gustaría añadir", reveló Musk.



El Model Y es un todoterreno SUV que Tesla tiene planeado lanzar en dos años y que según Musk debería ser más barato que el sedán Model 3 que el fabricante empezó a comercializar como un vehículo de producción masiva.



En noviembre, Tesla presentó Semi, un camión totalmente eléctrico que según el fabricante tendrá una autonomía 805 kilómetros. Según los planes de Musk, Semi empezará a ser producido en 2019 y ya ha recibido decenas de pedidos de grandes compañías de Estados Unidos y Canadá.



