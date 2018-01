Grupo japonés SoftBank cierra acuerdo por una participación en Uber

El grupo japonés Softbank tendrá una participación en Uber, tras un acuerdo confirmado el jueves por ambas empresas, que sin embargo reduce significativamente la valoración del servicio estadounidense de viajes con chofer.

El acuerdo otorga a SoftBank alrededor del 15% del capital de Uber, mediante la adquisición de acciones de los primeros inversionistas, lo que reduce el valor estimado de la empresa de alquiler de vehículos con chofer en un 30%.

La nueva inversión es parte de un esfuerzo de Uber para superar una serie de escándalos y pasos en falso y reformar su estructura directiva a medida que se prepara para un lanzamiento bursátil en 2019.

Fuentes familiarizadas con la negociación dijeron que SoftBank había llegado a acuerdos con inversionistas para alcanzar su objetivo de una participación del 15%.

Las firmas no proporcionaron detalles de la valoración, pero medios informaron que la inversión se basó en la valoración de Uber en US$ 48.000 millones, por debajo de los US$ 68.000 millones de principios de este año.

"Esperamos con ansias trabajar con los compradores para cerrar la transacción general, que esperamos respalde nuestras inversiones en tecnología, impulse nuestro crecimiento y fortalezca nuestra dirección corporativa", dijo Uber en un comunicado.

En una declaración separada, Rajeev Misra, director ejecutivo de SoftBank Investment Advisers, dijo: "Agradecemos el apoyo de los accionistas de Uber en la exitosa oferta pública y esperamos cerrar la inversión total en enero".

Misra destacó la "gran confianza en el liderazgo y los empleados de Uber" y la satisfacción por apoyar a esta compañía "mientras continúa reinventando cómo las personas y los bienes se transportan por todo el mundo".