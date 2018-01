Lamborghini, Aston Martin y Bugatti preparan la llegada de deportivos de lujo

Modelos exclusivos, cientos de caballos de fuerza y diseños que parecen inspirados en aeronaves son parte de las novedades que para este año trae la exclusiva industria de los automóviles deportivos.



Con millonarios precios que solo son alcanzados por unos pocos afortunados en ciudades como Shanghai, Dubai o Los Ángeles, este 2018 viene cargado con nuevas apuestas en el mundo de los autos deportivos, liderado por firmas conocidas como Ferrari, Aston Martin y Bugatti, pero también con presencia de otras menos familiares como Arash, Mazzanti y Zenvo.



El modelo más caro que llegará en estos doce meses es el Lamborghini Veneno Roadster, que alcanza una velocidad de 355 km/h y se vende por US$ 4,5 millones, seguido de lejos por el también costoso Aston Martin Valkyrie de US$ 3,2 millones -desarrollado en conjunto con el equipo de Fórmula 1 de Red Bull- y más atrás por el Bugatti Chiron de US$ 2,7 millones.