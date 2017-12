Mileniales hispanos, en la mira de empresas en EEUU por su poder adquisitivo

Los hispanos entre los 20 y 36 años de edad, los llamados "hispennials" en inglés, que en 2020 representarán el 74% del crecimiento de la fuerza laboral del país, son un importante objetivo de mercado para las empresas estadounidenses.



Este grupo, que conforma el 60% de los 55 millones de los latinos del país, ofrece una inigualable oportunidad de llegar a una generación de hispanos de cada vez mayor poder adquisitivo, según la empresa de mercadeo y análisis de datos IRI.



Para el mercado de bienes raíces, por ejemplo, los cerca de 15 millones de mileniales hispanos son un importantísimo filón de ventas.



"Creemos que los 'hispennials' son importantes porque están más inclinados a convertirse en compradores de vivienda debido a su dualidad cultural única", señaló a Efe Frank Fuentes, vicepresidente de préstamos comunitarios multiculturales del compañía hipotecaria New American Funding.



Y es que para 2030 las familias latinas representarán el 56% de los nuevos propietarios de vivienda, según datos de Housing Policy Finance Center of the Urban Institute.



Para Fuentes, los mileniales latinos no solamente "poseen un sólido deseo de ser dueños de vivienda y ven el valor de construir riqueza a través de los bienes raíces", sino que representan "el segmento más grande de primeros compradores en muchos mercados".



Los hispanos tienen un poder de compra de unos US$ 1,5 billones y los "hispannials" y las generación más joven representan la mayor porción de este apetecible pastel también para el comercio minorista.



Así, líderes y expertos en el mercado de alimentos avizoran la fuerza de crecimiento que representan los jóvenes latinos que muestran un grado adaptación a la vida en Estados Unidos mucho mayor que el de sus padres y abuelos.



"El cambio en el modelo de aculturación" es uno de los aspectos más notables de los jóvenes hispanos en su identificación con el resto de los milenios, anotó a Efe Steve Patafie, gerente de cuentas claves de Vilore Foods, empresa que importa comida hispana a EEUU.



Patafie señaló que las familias hispanas que 15 o 20 años atrás migraron a Estados Unidos no se "asimilaron" de la misma forma a la cultura estadounidense como lo han hecho los mileniales hispanos, en su opinión una generación perfectamente integrada al país.



Otro aspecto que destaca Patafie es que estos milenios "son una generación ciento por ciento bicultural, son ciento por ciento estadounidenses, pero también ciento por ciento latinos".



Sin embargo, todavía muchos mercados como el cine o la televisión tienden a estereotipar y infravalorar la importancia de la juventud latina en EEUU.



"Creo que los inmigrantes latinos que vinieron a estados California o Texas hace más de medio siglo dejaron una imagen que todavía en sectores como Hollywood no ha sido superada", declaró a Efe la psicóloga educativa Niza Rodríguez.



Y por su capacitación profesional igualmente son clientes potenciales valiosos para el mercado financiero de vivienda, autos o tarjetas de crédito, entre otros, aunque también representa una oportunidad de carrera para los propios "hispennials".



"Buscamos funcionarios de préstamos talentosos que puedan ofrecer ayuda a un grupo demográfico emocionante y próximo, los milenios hispanos", aseguró Fuentes sobre la necesidad de atender como se merece a los mileniales de origen latino, que representan el 23,5% del total de su grupo de edad.