"El enfoque hacia el 2018 es el acompañamiento en el hogar a medida”

El 2018 será un año agitado para Pulso. Con el estreno de su casa nueva en Punta Gorda- en septiembre se mudó de su sede en Pocitos a Rambla República de México y San Marino-, prevé potenciar varios de sus servicios que ha estado desarrollando a lo largo de este año.



Esta empresa, con respaldo UCM, cerró una alianza con la red nacional de servicios de acompañantes «Unidos» para obtener cobertura en todo el territorio uruguayo. Ahora contratando los planes Premium, Premium Plus y Clásico Plus podrán atenderse en cualquier capital departamental.



Se trata de la única en su tipo que cuenta con este servicio. «Somos la única empresa con sede en Montevideo que cuenta con cobertura nacional», aseguró el gerente general de la firma, Luis Lema.



Pulso creó un servicio que se enfoca en confortar a la persona en su casa y con la mejor calidad de vida el mayor tiempo posible. Éste no es exclusivo para adultos mayores, sino que ofrece soluciones dentro del hogar para toda la familia, cualquiera sea su edad. Incluye servicio de enfermería, fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos, entre otros especialistas, y la posibilidad de realizar estudios como ecografías y electrocardiogramas.



En el caso del adulto mayor, la falta de crecimiento demográfico, el aumento de la expectativa de vida y cambios en la conformación familiar provocaron que las personas de la tercera edad vivan cada vez más solas y sean más longevas. Asimismo, priorizan su independencia y prefieren permanecer en su hogar antes de acudir a un residencial. Siendo conscientes de esto, Pulso encuentra una solución a esta realidad con «Dulce Hogar».



Además del acompañamiento humano y soporte médico, se apoyará en elementos tecnológicos como dispositivos electrónicos que permitan obtener información del paciente.



Tanto éste como todos sus planes son a medida. El cliente puede elegir los servicios que quiere, su alcance, integrantes y la cantidad de horas y días de compañía. A partir de las distintas combinaciones, se arma un plan para cada necesidad.



«El enfoque hacia 2018 va a ser en desarrollar este modelo de acompañamiento en el hogar con planes a medida. Las necesidades de cada persona difieren a partir de qué capacidades tienen, cuáles ha perdido y cómo nosotros podemos ayudar a compensar eso», señaló Lema.



Apuesta a la calidad

La empresa crece año a año. Según estimaciones de la empresa, tiene unos 35.000 clientes entre socios particulares y corporativos, lo que significa un incremento del 5% de cápitas en 2017 en términos interanuales.



Lema lo atribuye a «la calidad, atención de los clientes y la mejora de la exposición con la nueva locación». Pulso es el primer servicio de acompañantes que cuenta con respaldo y supervisión médica.



Remarcó el desempeño de los acompañantes, quienes son los que tratan a diario con los socios: «El acompañante es la persona más importante, es la que pasa ocho horas con la persona o la familia. Nos representa en cada acto. Es fundamental. Y en este mercado, que emplea a miles de personas a nivel nacional, se compite por recursos. Buscamos ser competitivos y atraer a los mejores acompañantes del mercado».



Para lograr brindar un servicio de calidad, la empresa realiza capacitaciones internas y busca vincular la personalidad y gustos de los socios con cada acompañante.



Asimismo, es la empresa de mejor calidad de servicio percibida en el mercado. «Nuestra vocación está en trabajar permanentemente la mejora continua», remató Lema.