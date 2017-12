Estaciones de Maldonado tomarán medida por tarjetas

"Estamos evaluando varias opciones, pero alguna medida va a haber", dijo a El País Nicolas Pascaretta, integrante de la gremial de estacioneros de Maldonado, que reclaman por el pago de aranceles que deben asumir ante los cobros con tarjetas de crédito y débito.

Ya el verano pasado los empresarios decidieron no aceptar medios electrónicos de pago entre las 6:00 y las 22:00. Ahora estudian varias opciones: "Puede ser de vuelta no tomar plásticos, o trasladarle los costos arancelarios al cliente con algún tipo de cargo, o aceptar plástico solo en la noche y efectivo durante el día", detalló Pascaretta.

Sostuvo que la resolución se tomará "antes de Navidad" y se buscará la opción "que sea menos dañina para el cliente, porque no tiene la culpa".

El empresario explicó que el inicio del conflicto es la decisión de Ancap en 2016 de modificar unilateralmente la paramétrica para las estaciones (que tenía en cuenta diversos costos, como el pago de aranceles), reduciendo su margen de ganancias 10%.

"No podemos hacernos cargo más de un costo financiero en el cual no tenemos nada que ver. Usar un servicio de crédito tiene un costo financiero", señaló Pascaretta. Agregó que la decisión de no aceptar plástico durante el día el verano pasado permitió reducir los costos de las estaciones y evitó despidos o envíos de personal al seguro de paro. "Es que ahora el trabajo se multiplica por 10 y debemos desembolsar un dinero que no tenemos para cubrir los aranceles", concluyó el empresario.

Actualmente, el arancel máximo para las tarjetas de débito e instrumentos de dinero electrónico es 2,2% (2% en el caso de los pequeños comercios) y para las tarjetas de crédito se ubica entre 4% y 4,9%. El Ministerio de Economía ha expresado que antes de final de año el arancel de débito bajaría a 1,5%.