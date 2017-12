Facebook divide su pantalla en posteos de amigos y publicidad 

Facebook Inc dijo ayer que está probando la idea de dividir en dos sus publicaciones, separando los posteos comerciales de los personales, una decisión que podría llevar a un incremento de la publicidad de parte de las empresas.



El "Facebook News Feed", punto central del servicio de la mayor red social del mundo, consta de una serie de publicaciones como fotos de amigos, actualizaciones de datos de familiares, anuncios y material de celebridades u otras páginas que los usuarios deciden seguir.



La prueba, que se está realizando en Bolivia, Camboya, Guatemala, Serbia, Eslovaquia y Sri Lanka, ahora tiene dos canales para los usuarios, de acuerdo a un comunicado de la compañía: uno enfocado en amigos y familiares y otro dedicado a las páginas a las que se ha dado "me gusta".



El cambio forzaría a quienes manejan páginas de Facebook, desde medios de comunicación a músicos o instituciones deportivas, a pagar anuncios si quieren ser visto en los muros que son para los familiares y amigos de los usuarios.



La prueba se llevará adelante por varios meses, dijo el ejecutivo Adam Mosseri, quien destacó que la compañía no planea replicarla a nivel global para llegar a sus 2.000 millones de usuarios.



Facebook suele probar cambios de diverso alcance en su intento por maximizar el tiempo que los usuarios pasan en la red social. A veces los cambios se mantienen de forma permanente, pero en otras oportunidades no.