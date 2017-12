Fed eleva tasas de interés y previsión de crecimiento de EEUU

La Reserva Federal estadounidense (Fed) elevó este miércoles las tasas directrices en un cuarto de punto porcentual por tercera vez en el año y su previsión de crecimiento del PIB de Estados Unidos en 2018.



El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos aumentaría 2,5% en 2018, es decir 0,4 punto más de lo previsto en septiembre, según las nuevas proyecciones del Comité de Política Monetaria (FOMC) reunido el martes y miércoles.



La tasa de desempleo se situaría en 3,9% (contra 4,1% estimado precedentemente), de acuerdo con los anuncios de la Fed.

El FOMC indicó en un comunicado, tal como esperaban los mercados, que elevaba las tasas para establecerlas en un rango de 1,25 a 1,50%.



"El Comité sigue esperando que, con los progresivos ajustes de su política monetaria, la actividad económica y las condiciones del mercado de trabajo sigan sólidas", comentó la Fed en un comunicado tras una reunión de dos días.



La Fed destacó además que los huracanes que en agosto y septiembre devastaron Texas, Luisiana y Florida, no habían alterado las perspectivas generales de la economía.



La reforma impositiva planteada por Donald Trump, muy favorable a las empresas y actualmente discutida en el Congreso, podría estimular a corto plazo el crecimiento de una economía ya cerca del pleno empleo, aunque en la próxima década reducirá los ingresos del Estado federal en 1,5 billones de dólares. La expansión de la primera economía mundial se aceleró en los últimos dos trimestres y superó 3%.



La Fed, en cambio, no modificó su previsión de inflación para 2018 de 1,9%, pero hizo una ligera revisión al alza de la de este año, a 1,7% (+0,1%), siempre por debajo del objetivo de 2% fijado por la institución.



"Los riesgos a corto plazo para las perspectivas económicas aparecen equilibrados en términos generales, pero el comité vigila de cerca la evolución de la inflación", insistió este miércoles la Fed.



A más largo plazo, la Fed cree que la inflación se acelerará en 2019 y 2020 a 2%, coherente con su meta.



Sin alarmas

La fuerte valorización del mercado bursátil, que registra récord tras récord, no constituye por el momento una "señal roja" para la estabilidad financiera, estimó el miércoles Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal (Fed).



"Estas valorizaciones son altas, pero ello no significa que estén sobrevaluadas", indicó Yellen en una conferencia de prensa tras los anuncios de la Fed. "Cuando miramos los indicadores de riesgo para la estabilidad financiera, nada indica rojo, ni siquiera naranja", agregó.



En lo que respecta al bitcoin, la presidenta saliente de la Fed considera que la criptomoneda no constituye por el momento una amenaza para los mercados, en la medida que no juega actualmente un papel mayor.



"Yo querría simplemente decir que el bitcoin juega por el momento un rol menor en el sistema de pagos. No es una fuente de valor refugio estable y no constituye una divisa oficial", declaró Yellen en una conferencia de prensa, al término de una reunión del Comité de política monetaria (FOMC) del banco central.



Yellen presidirá una reunión monetaria en enero y dejará el cargo a principios de febrero. Será reemplazada por Jerome Powell, gobernador en la Fed desde hace cinco años.



Tres o cuatro aumentos en 2018

Para 2018, la proyección de la media de los miembros del FOMC contempla tres nuevos aumentos de las tasas, pero algunos economistas piensan que serán cuatro.



Es el caso de Jim O'Sullivan, de High Frequency Economics, quien estima que el banco central tiene "intención de no rebajar la presión ante un mercado de trabajo siempre más estrecho".



La creación de empleo siguió siendo vigorosa el mes pasado y las empresas muestran cada vez más dificultades para encontrar trabajadores cualificados. En 4,1%, la tasa de desempleo es la más baja de los últimos 17 años. En ese contexto, la Fed aguarda un incremento de los salarios y de los precios que tarda en concretarse.



La Fed, cuyo doble mandato es promover precios estables y favorecer el empleo, tiene una meta de inflación de 2%, un nivel que considera sano para la economía estadounidense.



Durante su última intervención ante el Congreso hace dos semanas, la presidenta saliente de la Fed, Janet Yellen, repitió que la baja inflación no era más que "temporaria" y que un estrechamiento de la política monetaria era prudente y necesario para evitar un posible recalentamiento.