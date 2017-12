Fideicomiso forestal colocó US$ 60,4:

Se trata del fideicomiso financiero Forestal Terraligna que fue adjudicado ayer a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Los certificados se repartieron entre US$ 1.810.000 adquiridos por Cámbium Forestal Uruguay S.A. —operador de la emisión y que por contrato debía comprar como mínimo esa cantidad— y el resto quedó en manos de inversores institucionales, que presentaron ofertas por US$ 151.400.000 que resultaron conferidas con un prorrateo de 38,73%. El tramo reservado para minoristas no recibió ofertas.

La emisión con duración a 20 años y la opción de extenderlo por tres años más, estima una rentabilidad del 9,41% en un escenario base, con un 90% de probabilidad que se ubique en un rango entre 8,03% y 10,66% según la evaluación de CARE Calificadora de Riesgo.

"El fideicomiso invertirá en la compra y arrendamiento de tierras para la producción forestal en los departamentos de Tacuarembó, Treinta y Tres y Cerro Largo, en los cuales se forestará el 65% del terreno con variedades Eucalyptus dunii y Eucalyptus grandis", informó la empresa responsable de la colocación.