Acciones de EE.UU. caen presionadas por Apple

Los principales índices de Wall Street caían el martes, presionados por un desplome de hasta 2,8% de las acciones de Apple por un reporte sobre una débil demanda por teléfonos iPhone X.



Apple reducirá su pronóstico de ventas de su teléfono estrella en el trimestre actual a 30 millones de unidades desde lo que dijo que era un plan inicial de 50 millones de unidades, informó el Diario Económico de Taiwán, citando a fuentes no identificadas.



Eso, junto a algunos llamados pesimistas de corredurías por la demanda del iPhone X, puso a los títulos en camino a anotar su peor caída porcentual diaria desde el 10 de agosto.



Las acciones de empresas que proveen de partes a Apple, incluyendo las de Broadcom, Skyworks Solutions , Finisar y Lumentum Holdings, bajaron entre un 1,8% y un 3,5%.



El índice de tecnología S&P perdía un 0,74%, el único a la baja entre los 11 principales sectores del S&P 500.



La mayoría de los mercados en el mundo, incluyendo partes de Europa y Asia, estaban cerrados el martes. También se prevé que los volúmenes de transacciones sea leve en la semana por fiestas de fin de año.



A las 1553 GMT, el promedio industrial Dow Jones subía 6,74 puntos, o un 0,02%, a 24.760,09 unidades. El índice S&P 500 cedía 2,24 puntos, o 0,08%, a 2.681,10, mientras que el Nasdaq Composite bajaba 31 puntos, o un 0,45%, a 6.929,06 unidades.



El bitcóin subía más de un 13%, a US$ 15.762,34, en un movimiento de recuperación tras la ola de ventas de la semana pasada, en que la criptomoneda cayó a menos de US$ 12.000.



Los papeles de Riot Blockchain, Longfin Corp y Overstock.com ganaban entre 3% y 17%.

