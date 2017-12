El bitcóin repunta otro 10%, tras desplome de la semana pasada

La recuperación del bitcóin continuaba el martes en unos mercados poco activos por la temporada navideña, subiendo un 10% y cotizando un 33% por encima de los mínimos registrados la semana pasada.



El bitcóin, la principal criptomoneda del mundo, cayó hasta un 30% el viernes a 11.159,93 por dólar y, a pesar de un repunte a última de la sesión, registró su peor semana desde 2013. A las 04:45 GMT del martes, la moneda virtual cotizaba en torno a los US$ 15.049 en la plataforma luxemburguesa Bitstamp.



La moneda digital llegó a incrementar su valor desde principios de año, al subir desde niveles inferiores a los US$ 1.000 hasta un máximo de US$ 19.666 el 17 de diciembre en Bitstamp y a más de US$ 20.000 en otras bolsas.



Pero en la segunda mitad de diciembre registró fuerte descensos.

Mientras que inversores y analistas de Bitcóin hablan de una corrección natural tras el aumento vertiginoso desde enero, los reguladores y los bancos centrales recomiendan más cautela.



"No existe actualmente un precio actual que refleje una valoración correcta", dijo Andrei Popescu, cofundador de COSS con sede en Singapur, que se describe como una plataforma con las características de una economía digital basada en criptomonedas.



"Realizar beneficios es lo correcto, pero también es correcto comprar con una proyección a largo plazo. Uno no tiene que acertar en este mercado, basta con equivocarse menos que el resto", dijo Popescu.



El banco central de Singapur emitió la semana pasada una advertencia contra la inversión en criptomonedas, diciendo que considera que el reciente aumento en sus precios es impulsado por la especulación y que el riesgo de una fuerte caída en los precios es elevado.



Los precios de las criptomonedas rivales, que se deslizaron junto con bitcóin la semana pasada, también se recuperaron, con Ethereum, la segunda mayor criptomoneda por tamaño de mercado, cotizando en torno a los US$ 771, por encima del mínimo del domingo de US$ 689, pero lejos de los máximos de US$ 900 alcanzados la semana pasada