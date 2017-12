Dólar cae pese a mayor compra del BCU en 7 meses

Luego de dos jornadas consecutivas a la baja, y con intervención del Banco Central (BCU), el dólar interbancario fondo cerró nuevamente en descenso al negociarse ayer en promedio a $ 28,704 con una caída de 0,16%.

Con ello registró una reducción de 0,83% en la semana y se trata de la cuarta semana consecutiva de cierre "punta a punta" en caída. Como consecuencia acumula un descenso de 0,91% en lo que va de diciembre y de 1,89% en lo que va del año.

El BCU volvió a intervenir ayer y en esta instancia adquirió US$ 34 millones de los US$ 46,53 millones operados durante la jornada. Se trata de la mayor compra diaria desde el pasado 5 de mayo instancia en la cual el Central compró US$ 44,1 millones. De este modo, el monto adquirido por el Central durante la semana ascendió a US$ 34,4 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense aumentó tres centésimos a la compra al finalizar en $ 27,90 mientras que descendió siete centésimos a la venta para cerrar en $ 29,50.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) la operativa fue abultada ya que se realizaron un total de 136 transacciones por un monto equivalente a US$ 46,53 millones. Se trata de la mayor operativa desde el pasado 9 de agosto, instancia en la cual el monto transado ascendió a US$ 48,41 millones. En el transcurso de la semana se realizaron 393 transacciones por US$ 135,43 millones.

Durante la jornada de ayer, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,68 y un máximo de $ 28,73, para finalmente cerrar en $ 28,70.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar cerró a la baja y se negoció en 3,308 reales con un descenso de 0,85%. En sentido contrario, en Argentina el dólar finalizó por tercera jornada consecutiva al alza, esta vez con un incremento de 1,12% y cotizó en 17,5517 pesos argentinos.

A nivel internacional, el índice dólar que mide la fuerza del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas subió ayer un 0,49% a 93.944. Este incremento fue en parte como consecuencia de negociaciones que se están dando en el Congreso de Estados Unidos y que acercan la implantación de la reforma tributaria. Esto incrementa las expectativas de crecimiento con una posible posterior suba de tasas. [Con información de Reuters].