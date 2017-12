Dólar subió y cortó racha de seis bajas consecutivas

En esta ocasión no fue necesario que el Banco Central (BCU) interviniera para evitar descensos bruscos en el tipo de cambio —lo había hecho el lunes (US$ 700.000) tras casi cuatro meses y lo repitió el martes (US$ 17,4 millones).

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) la moneda estadounidense aumentó cinco centésimos tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 28,25 y en $ 29,65 respectivamente.

Por su parte, a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) la operativa continuó siendo abultada en tanto se realizaron en total 90 transacciones por un monto equivalente a US$ 40,58 millones.

En el transcurso de la jornada, la moneda estadounidense osciló entre un precio mínimo de $ 28,92 y un precio máximo de $ 29 para finalmente cerrar en $ 28,93.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar finalizó al alza y se negoció en 3,2401 reales con un incremento de 0,98%.

En el mismo sentido y al igual que en el resto de la región, en Argentina el dólar también cerró al alza, con una suba de 0,53% al cotizar en 17,4217 pesos argentinos.

A nivel global, el índice dólar que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de seis importantes monedas extranjeras descendió ayer apenas 0,02% a 93,254. Esto fue en parte como consecuencia de los datos que fueron dados a conocer ayer respecto al crecimiento de Estados Unidos, que fueron mejores a los inicialmente esperados. [con información de Reuters]