Marfrig busca participación de pequeños ahorristas

El grupo Marfrig Uruguay, a través de su subsidiaria Cledinor S.A. (exfrigorífico La Caballada de Salto) presentó la última emisión de deuda del año, que se desarrollará entre miércoles 27 y jueves 28 por un total de US$ 60 millones.

Así, la emisión tendrá un tramo mayorista competitivo por US$ 55 millones el 27, con licitación por precio. El precio de corte preliminar será aplicado el 28 de diciembre, cuando se suscriba el tramo minorista no competitivo, por hasta US$ 5 millones.

En ambos casos el valor mínimo de suscripción será de US$ 1.000.

Las Obligaciones Negociables (ON) tendrán un plazo de 10 años y pagarán un interés anual de 6% (se abonará trimestralmente). Tendrá un período de gracia de un año (a partir de la emisión) durante el cual solo se pagarán intereses.

Como garantía del repago de las ON se creó el Fideicomiso de Garantía Obligaciones Negociables Cledinor I, al que el emisor y los garantes locales (los frigoríficos Tacuarembó, Inaler y Colonia) cederán los créditos de todas las ventas realizadas en el mercado local. El agente fiduciario de esta emisión será TMF Group.

La emisión fue calificada BBB+ (Uy) por la agencia FixScr Uruguay, afiliada a Fitch Ratings.

"Para la empresa es importante la vuelta el mercado de valores. Esta emisión tiene como objetivo la optimización de la estructura financiera de la compañía a nivel global, el alargamiento del perfil de vencimientos del endeudamiento financiero del Grupo en Uruguay, y el financiamiento de las inversiones en el país", señaló Marcelo Secco, Chief Operating Officer de Marfrig para el Cono Sur.

Marfrig Uruguay tiene una facturación de aproximadamente US$ 550 millones —de acuerdo al ejercicio fiscal cerrado a setiembre de 2017—. Cuenta con cuatro plantas frigoríficas, una arrendada de productos enlatados y un feedlot.