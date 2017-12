La nueva apuesta para las transferencias de dinero

En 2018 "Uruguay puede estar al día" de lo que sucede en el mundo en materia de infraestructura para el área de pagos. La frase del director ejecutivo de Urutec, Eduardo Barbieri destaca lo que son los proyectos para 2018: transferencias electrónicas que se acrediten en segundos (hoy demora horas y hasta días si se hace un viernes fuera del horario bancario), posibilidad de transferencias de débito entre empresas, verificación de cuentas en segundos y alias (como un nombre o número de celular) para identificar las cuentas bancarias.

En diálogo con El País, Barbieri y el gerente de Urutec, Marcelo Chucarro mencionaron esos y otros aspectos del sistema de pagos uruguayo.

"Estamos muy cerca de estar al día (de lo que sucede en el mundo en infraestructura) en el área de pagos, cuando hace cinco años era impensable. Lo que quieras lo tengo, ahora tengo que convencerte que lo uses", afirmó Barbieri.

Transferencia en tiempo real

Cuando hoy alguien realiza una transferencia electrónica a otra cuenta bancaria, puede demorar algunas horas hasta que el dinero se acredite en la cuenta a la que se envío. Eso siempre y cuando se haga dentro del horario que funcionan los bancos, porque si se hace después, recién llegará al día siguiente. Pero si se realiza un viernes después del horario bancario o un sábado, el dinero aparecerá en la cuenta del que la recibe recién el lunes.

"Para 2018, ya lo tenemos bastante avanzado el tema de la transferencia en línea. Vamos a dar la posibilidad de que las transferencias se puedan hacer en un horario mucho más extendido, que va más allá del horario de funcionamiento de los bancos, se van a poder hacer el fin de semana, apuntando a un funcionamiento 24x7. La idea es que en 10 segundos quede acreditada la plata en la cuenta del beneficiario", explicó Chucarro.

Así, la transferencia electrónica podrá competir con los giros de efectivo que se realizan a través de redes de pagos.

Esto estará disponible en el primer semestre de 2018 porque el desarrollo de Urutec "está pronto y están los bancos haciendo ajustes a sus sistemas. Eventualmente se lanzaría con los primeros que estén prontos. No esperaríamos a que todos los bancos estén", agregó.

Las transferencias electrónicas vienen en franco crecimiento y en Urutec proyectan que en 2018 habrá una por cada cheque compensado que se emita, cuando hace siete años era una cada 100.

"Apostamos a dar mayor servicio sobre las transferencias. Hubo un hecho relevante este año que fue la integración a la cámara de otros agentes financieros no bancarios", señaló Chucarro. Además de todos los bancos de plaza, este año se integraron a Urutec emisores de dinero electrónico como Deanda (de ANDA), redes de pago, Fucerep, etc..

Para llegar a niveles de otros países, según Barbieri hay un "tema cultural" y "no de precio". El director ejecutivo de esta cámara compensadora, recordó que "el precio de transferencia era US$ 3,80 para empresas y US$ 1,90 para personas y ahora se bajó a la mitad, y seguramente los bancos la sigan bajando". Además, cada cuenta sueldo básica (por la ley de Inclusión Financiera todos los trabajadores —salvo excepciones— deben cobrar su salario por instrumento electrónico) hay ocho transferencias gratuitas por mes.

"No son muchas las cuentas, por lo que hemos hablado con algunos agentes del sector, que superan las ocho" por mes, dijo.

Transferencia débito

Otro cambio para 2018 que "facilitaría la situación a las empresas", dijo Chucarro, es extender la transferencia débito para las firmas. En vez de acreditar el pago a otra cuenta, el proceso es el inverso: la empresa pide el pago y la otra lo confirma (debitándose de su cuenta).

Validación y alias.

Otro de los proyectos de Urutec es la "validación de cuentas". Chucarro explicó cómo funcionará. "Hoy tu me envías una transferencia, digitás el número de cuenta pero no tenés la certeza de si es una cuenta válida o no. No existe la cuenta porque digitaste mal y rebotó (algo que puede llevar horas). Ahora, queremos que el canal de tu banco pueda validar con nosotros la cuenta", expresó. "Ahí, si la cuenta no es válida te va a rebotar de inmediato. Tenemos como objetivo bajar los rechazos (que andan en el 1%)", complementó Barbieri.

"El rechazo se da automático y no genera el ¿qué pasó? No está tan maduro como el mercado, pero estamos entusiasmados", agregó.

El último proyecto —que además depende de la aprobación del Banco Central— es el del "alias" de la cuenta.

"¿Por qué dar número de cuenta cuando uno va a hacer una transferencia y no dar el celular o el mail? Hay un repositorio centralizado que traduce ese celular —esto se está desarrollando en el mundo— o tu nombre, al número de cuenta", afirmó Chucarro.

En vez de acordarse o pedir cada número de cuenta para hacer una transferencia, la idea es que se pueda hacer con un "alias" y que luego sea el banco el que verifique el "alias" con el número de cuenta correspondiente a través de Urutec.

"Queremos cosas que sean sencillas. Todo esto, me hace fácil transferir. No complica con acordarse el número de cuenta de cada banco", expresó Barbieri.

"En Argentina, el Banco Central ha sido muy agresivo en implementarlo", complementó Chucarro.

URUTEC ¿Qué es y qué rol cumple en el sistema?

Urutec es una empresa propiedad de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Esta última a su vez, es propiedad de todos los bancos que operan en Uruguay. Urutec comenzó manejando el centro de procesamiento de datos para Bevsa, pero desde 2015 fue autorizada por el Banco Central a operar como Cámara de Compensación Automatizada a través del Sistema de Pagos Interbancarios (SPI). Actualmente es la única en Uruguay, si bien en teoría podría haber otras. A través de esta plataforma, se liquidan las transferencias interbancarias. Entre otras actividades, la compañía se encarga de gestionar los sistemas de compensación de cheques y de pagos interbancarios, provee la conexión a la red SWIFT y brinda soluciones de pago electrónico a distintas empresas.