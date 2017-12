Planificación de vacaciones y los derechos como turista

Se acerca el final de año y entre las despedidas y demás actividades tradicionales por estas fechas, un tema comienza a rondar la cabeza de muchas personas: las vacaciones. Algunos ya tienen planes fijos por tener una casa o un lugar al que acuden todos los veranos, pero otra buena parte de la población comienza a pensar a qué sitio ir y con quiénes, dónde alojarse y cuánto gastar.

Esa planificación resulta clave para disfrutar unas vacaciones sin sobresaltos y a un precio razonable, coincidieron los operadores turísticos consultados por El País. Lo primero debería ser en función del bolsillo y las preferencias personales, decidir si se optará por un viaje hacia algún destino del exterior o por visitar alguna zona del Uruguay.

En ambos casos la antelación de la planificación resulta fundamental, porque ya sea para adquirir pasajes aéreos o de ómnibus hacia destinos muy solicitados fuera del país, o para alquilar un alojamiento en los balnearios costeros locales, hacer la reserva al menos un mes antes permite acceder a mejores precios y a una mayor oferta.

Aparte de esto, el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez, aconseja conocer "cómo es el entorno a donde se va en las fechas elegidas desde el punto de vista económico". Al respecto, ejemplificó que veranear en febrero en lugar de la primera quincena de enero suele redundar "en una menor tarifa (de alojamiento), servicios menos colapsados y menor tránsito, que son cosas que pueden ser fundamentales" para disfrutar la estadía.

Para dar el paso de la reserva, los turistas tienen la opción tradicional de recurrir a empresas especializadas como agencias de viaje o inmobiliarias, o hacerla a través de Internet o plataformas tecnológicas que brindan ofertas de pasajes, alojamientos y otros servicios para viajeros.

La principal diferencia entre ambas modalidades según el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Maldonado-Punta del Este (Adipe-Cidem), Jorge Díaz, es que quienes funcionan "en el sector legal atendemos al cliente las 24 horas del día, le damos lo que prometemos y si no tiene un lugar donde ir a reclamar, nos hacemos cargo en toda la estadía de cualquier inconveniente".

El empresario inmobiliario comentó que "hay miedo" entre los turistas que arriendan en Punta del Este por malas experiencias pasadas. "Tienen pánico de venir y no tener lo que alquilaron o no recibir las comodidades que les prometieron por Internet, o de no encontrar el departamento libre porque ya está otra persona", señaló. Por todo esto, explicó que lo primero que desean saber los clientes "es el estado de la propiedad".

En el rubro agencias de viaje también existe esa competencia con las nuevas tecnologías, por eso varias compañías ofrecen como alternativa a la atención tradicional la venta online de pasajes y paquetes turísticos. Una de ellas es Geant Travel, y su gerente general, Fernando Riva, manifestó que "hay público para los dos canales de venta" y destacó que pese a la comodidad que brinda Internet para conseguir ofertas, la atención presencial "tiene un asesoramiento que da un diferencial" a la hora de viajar y por eso suele costar un poco más.

Reclamos.

El Área de Defensa del Consumidor que funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recibió 483 reclamos en los últimos 12 meses acerca de servicios relacionados con el turismo. Según informó el responsable de la dependencia, Álvaro Fuentes, esto representó el 2% del total de 24.225 denuncias recepcionadas en el último año.

Detalló que entre los reclamos aparecen temas como el cobro doble de algún servicio —la persona reitera la transacción web por haberle dado un error y luego le facturan ambas—, denuncias que se resolvieron todas tras la audiencia de mediación que convoca Defensa del Consumidor. Otros casos refieren a personas que al no poder asistir —por temas de enfermedad, por un inconveniente familiar o porque no le autorizaron la licencia— pretendían cancelar fuera del plazo establecido por ley (ver aparte) el servicio contratado.

El resto de las denuncias "son por incumplimientos en las condiciones o servicios" del alojamiento, o porque el sitio arrendado "no se correspondía con lo que aparecía en la web".

El responsable del Área de Defensa al Consumidor repasó que cuando el reclamo está relacionado con el estado de un hotel u otro tipo de establecimiento turístico, se deriva el caso al Ministerio de Turismo para "que inspeccione el lugar". Si refiere a los servicios contratados se convoca una mediación entre el cliente y la empresa para analizar si corresponde "una devolución o algún tipo de reembolso".

Fuentes subrayó que los arrendamientos hechos directamente con el propietario de una vivienda (sea en forma personal o a través de sitios web especializados) no están abarcados por la Ley de Defensa del Consumidor ya que "no son relaciones de consumo". Por ende, no hay ninguna intervención posible de la dependencia ante inconvenientes que puedan ocurrir.

Los consejos para unas vacaciones tranquilas

En la web del Área de Defensa del Consumidor (www.consumidor.mef.gub.uy) se publican mensualmente recomendaciones y la última refiere a la planificación de las vacaciones. Se aconseja a la hora de realizar compras de pasajes o estadías por Internet asegurarse que lo estás haciendo "en un sitio confiable y revisar las condiciones contractuales", así como también observar la moneda en la que figuran los precios. En el caso de viajar al exterior, sugiere recabar información "sobre la documentación que será requerida, más aún si vas con niños". Otros consejos útiles son conocer las condiciones y los costos que implica el uso del celular en el exterior y saber el voltaje de energía eléctrica en el lugar de destino, esto último para evitar correr el riesgo de que se queme algún artefacto. También la dependencia del Ministerio de Economía brinda recomendaciones financieras, referidas al pago de servicios mediante giros o transferencias: conservar siempre los comprobantes de la transacción (serán la prueba del pago ante cualquier inconveniente o posterior reclamo) y verificar con el destinatario del pago la recepción del envío.