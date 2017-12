Reservas del BCU se duplican en un año por intervención

Las reservas del Banco Central (BCU) sin contrapartidas —esto es las que no son del gobierno o los bancos— se duplicaron en un año, debido a la intervención de la autoridad monetaria para evitar presiones a la baja del dólar mediante la compra directa e indirecta de divisas.

La senior manager de Servicios Económicos de PwC, Mercedes Comas, señaló que las "reservas del BCU se duplican en el último año por dólares que recibe a cambio de Letras (de Regulación Monetaria) en pesos", y agregó en su cuenta de Twitter que el stock de reservas está en un "máximo" en dos años.

Al 17 de octubre —último dato disponible— el BCU tenía activos de reserva sin contrapartidas por US$ 7.231 millones. A la misma fecha del año pasado, tenía US$ 3.574 millones. Es decir, en un año, las reservas del Central aumentaron 102,3% y alcanzaron el mayor nivel desde el 31 de julio de 2015 (cuando eran US$ 7.657 millones).

El crecimiento se ha dado porque el BCU ha comprado dólares en el mercado cambiario buscando que su cotización no bajara del "piso" de $ 28 y también por permitir a los inversores comprar las Letras que emite (deuda) en pesos con dólares.

Este segundo mecanismo, es el que más divisas ha aportado al Central. En nueve meses de 2017 el BCU lleva adquiridos US$ 3.039,9 millones, de los que US$ 2.590,4 millones han sido por ese mecanismo indirecto.

La contracara de esto, es que también aumenta el stock de Letras (la deuda) del BCU: desde julio de 2016 a fin de septiembre pasado aumentó 156% en términos reales y alcanzó el equivalente a unos US$ 7.500 millones según datos de PwC.

Operativa.

El dólar interbancario subió ayer 0,29% —el cuarto incremento consecutivo— y se negoció en promedio a $ 29,493, un nuevo máximo desde el 3 de agosto ($ 29,582). En ese nivel, acumula una suba de 1,87% en lo que va de octubre y de 0,81% en lo que va del año.

Al público en el Banco República (BROU) la moneda estadounidense aumentó nueve centésimos tanto a la compra como a la venta para cerrar en $ 29 y en $ 30 respectivamente.